Теория подрыва: новая система разминирования создаст карты минных полей

Беспилотник «Минскан» сканирует местность георадаром и обрабатывает результат с помощью нейросети

У российских саперов появятся карты минных полей, созданные с помощью нейросети. Это стало возможно благодаря системе гуманитарного разминирования «Минскан». В ее основе лежит беспилотник среднего класса с георадаром. Он обнаруживает взрывоопасные предметы в восемь раз быстрее, чем это сделали бы пешие саперы. Как эта система облегчит работу нашим военным и в чем ее преимущества — в материале «Известий».

Как будет работать новая система разминирования «Минскан»

Специалисты МГТУ имени Баумана создали автоматизированную систему гуманитарного разминирования «Минскан». Она поможет очищать территорию от опасных находок после завершения боевых действий. В основе системы — беспилотный гексакоптер среднего класса с георадаром, рассказал «Известиям» представитель университета.

— После того как заканчивается любое вооруженное противостояние, поля остаются усеяны минами, — пояснил он. — И те, кто эти мины ставил, уже забыли, где они находятся. Тогда в небо поднимается этот беспилотник, летает над полем на небольшой высоте и ищет мины. Георадар сканирует, что под ним находится. По полученным данным нейросеть обрабатывает результаты и строит карту, где и на какой глубине расположены мины.

Саперы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Мария Марикян

Аппарат может сканировать большие пространства. За единицу рабочего времени он охватывает площадь в восемь раз больше, чем это может сделать обычный сапер. А главное — такой способ поиска исключает участие человека, благодаря чему специалисты лишний раз не подвергаются риску.

— Вы открываете ноутбук, задаете полетное задание, аппарат взлетает и исследует определенную область. Человек с пультом подстраховывает процесс, но вообще беспилотник справляется с задачей и самостоятельно. Георадар может работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Беспилотник летает при боковом ветре до 15 м/с. Система уже разработана и испытана, — пояснил представитель МГТУ имени Баумана.

Время работы беспилотника — 40 минут, его диаметр — полтора метра.

Как «Минскан» поможет российским саперам

В ходе боевых действий противник постоянно предпринимает попытки дистанционного минирования подконтрольной нам территории и не только, объяснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

— Со стороны ВСУ в ход идут дистанционные системы, поэтому работы по разминированию наши военные ведут постоянно, — отметил он. — Это помогает им постепенно продвигаться вперед, сохраняя возможность полноценного снабжения, а также дает возможность мирному населению возвращаться в свои дома. Идея, разработанная специалистами МГТУ имени Баумана, интересная, но нужно на практике посмотреть, насколько она будет эффективна.

По мнению эксперта, при использовании «Минскана» может потребоваться работа в связке.

— То есть этими беспилотниками мы проводим первоначальную проверку — находим самые явные, видимые и опасные места. Это сильно ускорит работу для наших саперов, а также уменьшит риск для их жизни. Уже сейчас российские разработчики создали роботизированные платформы для гуманитарного разминирования, но люди в их работе тоже участвуют. Надеюсь, разработчики этого беспилотника будут его дорабатывать исходя из полученного опыта, в таком случае он сможет стать незаменимым помощником для российских военных.

Работы по созданию роботизированных комплексов, связанных с разминированием, ведутся достаточно давно, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Алексей Леонков.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Есть достаточно известные системы, которые уже себя зарекомендовали, например «Уран-6», который разминирует целые полосы и заменяет работу 30 саперов в течение часа, — напомнил он. — Противник ставит разнообразные мины, в том числе неизвлекаемые, безоболочковые, мины-ловушки, которые саперу обнаружить достаточно сложно. И даже если он их обнаружит, то разминирование связано с большим риском для жизни. А если происходит предварительная саперная разведка и если геолокация позволяет выявить все типы мин, то это очень облегчит работу сапера. Тут он уже сможет принимать решение, где будет заниматься разминированием сам, а где будет привлекать роботизированные комплексы.

Ранее «Известия» писали, что частный бизнес будет участвовать в очистке от мин и снарядов территории новых регионов России.

— Как говорил в свое время Евгений Примаков, невозможно построить мир на заминированной земле, — отметил в беседе с «Известиями» президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран. — Мы осознаем важность скорейшего восстановления мирной жизни на территориях, затронутых конфликтом. Реализация этой инициативы позволит государству решить важные социально-экономические задачи в новых регионах.

В Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ более 50 человек прошли обучение по программе «Специалист гуманитарного разминирования».

Роман Крецул

Юлия Леонова

Андрей Федоров