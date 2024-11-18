В России испытали узлы «Элегии»

«Калашников»: «ЛОМО» испытало узлы «Элегии» для спутника ДЗЗ

Предприятие «ЛОМО» (входит в концерн «Калашников») испытало узлы спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили в концерне.

«"ЛОМО" провело испытания составляющих системы автоматической фокусировки телескопа. В частности, вибродинамическому и тепловому тестированию подверглись корректор поля, узел фокальный, приемник и излучатель оптико-электронного комплекса высокого разрешения (ОЭК ВР) "Элегия"», — говорится в сообщении.

«Элегия» входит в состав аппаратов ДЗЗ нового поколения «Ресурс-ПМ», которые предназначены для картографической съемки. Сейчас «ЛОМО» готовит тестовые образцы излучателя и приемника к ресурсным испытаниям, а также продолжает изготовление узлов первого опытного образца «Элегии».

В октябре директор департамента научно-технических проектов «Роскосмоса» Сергей Зайцев сообщил, что с 2025 до 2034 года в России планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников ДЗЗ. В частности, в 2026 году могут запустить новый «Ресурс-ПМ».