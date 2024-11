Модернизация армии США: приоритетные программы. Заключение.

Как отмечено ранее, модернизация армии США базируется на военных программах развития, известных как «системы сигнатур 31+4». В них в сумме 35 программ модернизации армии США сгруппированы в восемь портфелей возможностей, из которых рассмотрены в первой части. Оставшиеся – представляются в этом материале.

Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона (IAMD)

В портфель IAMD входят ПВО ближнего действия (M-SHORAD), система защиты от непрямого огня (lndirect Fire Protection Capability , IFPC), датчик ПВО / ПРО нижнего уровня (Lower-Tier Air and Missile Defence Sensor, LTAMDS), а также направленная энергия (Directed Energy, DE) M-SHORAD, лазер высокой энергии (High Energy Laser, HEL) и микроволновые системы высокой мощности (High-Power Microwave, HPM) для IFPC.

Три действующих дивизиона ПВО ближнего действия (теперь именуемые «Sgt. Stout») были полностью оснащены с 2022 года. Четвертое подразделение запланировано к активации в третьем квартале 2025 финансового года (ФГ). Если будет выделено финансирование, в 2026–2030 годах армия также планирует оснастить дивизионы Национальной гвардии. Армия планирует четыре дополнительных комплекта M-SHORAD.

Комплекс «Sgt. Stout» с двумя контейнерами «Стингер»

Развернутые на сегодняшний день системы относятся к «Приращению 1» (Inc 1), которое использует колесный БТР «Страйкер» (Stryker), изначально вооруженный одним контейнером из четырех ракет семейства «Стингер» (FIM-92 Stinger) и двумя ракетами «Лонгбоу Хелфайер» (AGM-114L Longbow Hellfire) – хотя все они запланированы к переходу на два контейнера из четырех ракет FIM-92 Stinger – а также 30-мм автоматическую пушку. Планируется, что Stryker Inc 3 получит «перехватчик ближнего радиуса действия следующего поколения» (Next Generation Short Range Interceptor, NGSRI), который заменит «Стингер». Мелкосерийное начальное производство (LRIP) новых боеприпасов ожидается в 2028 году.

Вариант «Приращение 4» (Inc 4) задуман как более легкая система для поддержки спешенных сил. Он предусматривает возможность транспортировки с помощью самолета C-130, десантирования с воздуха и подвешивания под вертолетом. Предполагается, что он может быть интегрирован в JLTV и/или роботизированную машину. Армия надеется представить Inc 4 в ближайшем будущем, на рубеже 2027–2028 годов, за которыми последуют модернизации системы в последующие годы.

Вариант DE M-SHORAD с 50 кВт HEL

Версия Inc 2 – это DE M-SHORAD, состоящая из установленного на БТР «Страйкер» 50 кВт HEL для поражения БПЛА и артиллерийских угроз. Испытания прототипа, разработанного американской компанией Raytheon, в начале 2023 года показали успех против беспилотников, но неудовлетворительные характеристики перехвата ракет, артиллерии и минометных мин (RAM).

Для дальнейшей оценки в сентябре 2023 года взвод был оснащен четырьмя такими прототипами. В марте 2024 года для оперативных испытаний подразделение было развернуто в Ираке, где должностные лица армии сообщили о неудовлетворительных характеристиках. Управление ускоренного развития и критических технологий (RCCTO) Министерства обороны США отложило переход к программе регистрации. Вместо этого в марте 2024 года контракты на создание прототипов были заключены с двумя другими разработчиками, а поставка запланирована на 2025 год. Ожидается, что оценка и сравнение трех систем продлятся до конца 2026 года.

Система защиты от непрямого огня (IFPC) необходима для обороны ценных стационарных или полустационарных объектов от крылатых ракет, БПЛА и угроз RAM. Батареи «Железный купол» (Iron Dome), приобретенные в рамках Inc 1 в 2020–2021 годах, так и не были использованы из-за трудностей интеграции с системой боевого управления США. В рамках Inc 2 в сентябре 2021 года армия заключила с компанией Dynetics трехлетний контракт на разработку прототипа пусковой установки для ракет-перехватчиков AIM-9X. Система получила название «Прочный щит» (Enduring Shield). Прототип завершил демонстрационный полет по снижению риска в декабре 2023 года и приступил к армейской программе опытно-конструкторских испытаний в начале 2024 года. IOT&E запланирован на 2026 год, а в 2027 ФГ планируется разместить «Прочный щит» на Гуаме. На сегодняшний день оценка показала, что перехватчик AIM-9X эффективен против БПЛА и ракет, но неадекватен против сверхзвуковых крылатых ракет.

Комплекс с 300 кВт IFPC-HEL

В июне 2024 года офис программы IFPC объявил о планах по разработке второй пусковой установки и перехватчика, оптимизированных для этих угроз. Предположительно, работа займет пять лет с LRIP в период 2029–2030 годов. Также были запланированы приращения IFPC, вооруженные HEL и HPM. В октябре 2023 года с Lockheed Martin заключен контракт на поставку четырех систем лазерного оружия мощностью 300 кВт для программы прототипов IFPC-HEL. Однако, ссылаясь на смену приоритетов, в бюджете на 2024 ФГ финансирование IFPC HEL сокращено, что фактически заморозило программу. Финансирование программы IFPC HPM (предназначенной для противодействия атакам роя беспилотников) в бюджетном запросе на 2025 ФГ также сокращено. Компания Epirus в рамках контракта в 2024 году поставила четыре прототипа HPM «Leonidas».

РЛС ПВО/ПРО LTAMDS

Радиолокационный комплекс ПВО/ПРО LTAMDS должен заменить существующие радары AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65, используемые ЗРК «Пэтриот» (PATRIOT). Несколько успешных испытаний были проведены в течение 1-го квартала 24 ФГ и продемонстрировали способность прототипов LTAMDS интегрироваться с интегрированной системой боевого управления армией (IBCS). В августе 2024 года армия США объявила о предоставлении Raytheon гранта в размере 2 млрд. долл. США на поставку неуказанного количества оперативных систем до 2028 года. Бюджетный запрос на 2025 ФГ предусматривает приобретение четырех LTAMDS в 2025 году, что позволит к 2028 году увеличить производство до восьми РЛС в год.

Смертоносность солдата

В портфель модернизации армии смертоносность солдата (Soldier Lethality, SL) входят оружие отделения нового поколения (Next Generation Squad Weapon, NGSW), улучшенный ночной прицел-бинокль (Enhanced Night Vision Goggle–Binocular, ENVG-B) и интегрированная система визуального дополнения (Integrated Visual Augmentation System, IVAS).

Огонь из винтовки Sig Sauer XM7 с системой управления огнём Vortex XM157

Семейство NGSW состоит из винтовки XM7 NGSW (NGSW-R) и автоматической винтовки XM250 NGSW (NGSW-AR), обе из которых оснащены системой управления огнем Vortex XM157 (NGSW-FC). В огнестрельном оружии используется новый патрон калибра 6,8 мм в различных типах боеприпасов. Контракт на NGSW был заключен с австрийской компанией Sig Sauer в 2022 году. Система оружия официально поступила на вооружение в марте 2024 года с поставкой винтовок в 101-ю воздушно-десантную дивизию. Бюджетное предложение на 2025 ФГ предусматривает закупку примерно 20 тыс. ед. огнестрельного оружия и эквивалентного количества NGSW-FC.

Комбинированное устройство усиления изображения и ночного видения ENVG-B обеспечивает высокую ситуационную осведомленность ночью и в условиях низкой освещенности. Оно поступило на вооружение армии в 2019 году под обозначением AN/PSQ-42. К середине 2024 года L3Harris поставила армии около 13 тыс. единиц. Дополнительно по теме.

В апреле 2024 года армия США разместила заказ на продолжение производства на сумму 256 млн. долл. Это был первый заказ, размещенный в рамках программы рекордного полномасштабного производства ENVG-B с неопределенной поставкой/неопределенным количеством (IDIQ), общая сумма которого составит почти 1 млрд. долл. в течение 10 лет.

Гарнитура IVAS 1.2 (слева) имеет более низкопрофильный дисплей, чем IVAS 1.0 (справа), что повышает комфорт и производительность.

Гарнитура дополненной реальности IVAS оснащена дисплеем на лобовом стекле (heads-up display, HUD), проецирующим наложения, предназначенные для улучшения ситуационной осведомленности солдата. Армия приобрела 5 тыс. ед. IVAS 1.0 и закупает 5 тыс. ед. IVAS 1.1 для ограниченного использования, которые будут распределены по выбранным подразделениям в первом квартале 2025 ФГ. Отзывы пользователей об обоих вариантах во время тестирования были неоднозначными, многие солдаты жаловались на боли в голове и шее, а также на дезориентацию. В настоящее время на стадии прототипирования находится третий вариант, IVAS 1.2, предназначенный для решения этих проблем.

Тестирование началось в августе 2023 года и будет продолжаться до оценки пользователей на уровне роты, запланированной на второй квартал 2025 ФГ. Эта оценка будет учитываться при принятии решения о полномасштабном производстве (FRP), запланированного на четвертый квартал 2025 ФГ. С конца 2023 года армия также обсуждает новый конкурс на новый проект IVAS Next. Является ли это безотказным вариантом в случае, если IVAS 1.2 не оправдает ожиданий или будет продолжен вместе с 1.2, остается предметом спекуляций.

Гарантированное позиционирование, навигация и синхронизация

Глушение и спуфинг могут помешать работе GPS. Планируется, что гарантированное позиционирование, навигация и синхронизация (Assured Positioning, Navigation, and Timing, A-PNT) улучшат традиционную синхронизацию GPS, используя дополнительные источники для дополнения GPS и обеспечения избыточности, что позволит войскам уверенно маневрировать, ориентироваться и осуществлять целеуказание.

Портативный GPS-приемник военного кода (M-Code) Dismounted A-PNT System (DAPS) Gen II объединяет несколько источников PNT, которые гарантируют передачу войскам данных, необходимых для эффективного нацеливания, маневрирования и связи в условиях затрудненного приема GPS. DOT&E пришло к выводу, что в условиях электронных помех GPS DAPS Gen II работает лучше, чем текущий усовершенствованный GPS-приемник Defense Advanced (DAGR). Ограниченное пользовательское испытание, проведенное в ноябре 2022 года, подтвердило переход к этапу C. В марте 2023 года армия заключила с компанией TRX семилетний контракт IDIQ на сумму 402 млн. долл. США на поставку систем DAPS GEN II. Поставки ведутся с октября 2023 года.

Работа с системой Mounted Assured PNT GEN 1

Для установленных войск эквивалентная программа обозначена как MAPS. Поставки MAPS Gen I начались в сентябре 2019 года. К ноябрю 2022 года все установленные воинские подразделения были оснащены. В сентябре 2022 года армия заключила с Collins Aerospace пятилетний контракт на закупку MAPS Gen II. Решение FRP ожидается к концу 2024 года.

Синтетическая учебная среда

Портфель модернизации армии «Синтетическая учебная среда»(Synthetic training environment) направлен на приобретение виртуальных учебных систем для уровня солдата и отделения, а также других усовершенствованных учебных инструментов, использующих современные технологии для воспроизведения опыта поля боя.

Live Training System Inc 1 использует сочетание живых, виртуальных и конструктивных элементов, предлагающих личному составу более реалистичные условия боевой подготовки. Элементы включают в себя копии оружия, способные имитировать эффекты поля боя и фиксировать прогнозируемые воздействия, минимизируя затраты на обучение и риски.

Применение Squad Virtual Trainer

В настоящее время система эксплуатируется на армейских полигонах. Виртуальный тренажер солдата/отделения (Soldier/Squad Virtual Trainer, S/SVT) разработан как иммерсивный инструмент с поддержкой виртуальной реальности, использующий адаптивное обучение и интеллектуальные методы обучения для устранения пробелов в обучении. Мобильное подразделение может ротироваться в различных гарнизонах, что сокращает время и расходы на поездки для солдат и подразделений. Одновременно можно обучать до 15 военнослужащих. Он поступил на вооружение в 2021 ФГ и продолжает совершенствоваться.

Рубеж 2030 года и дальнейшая модернизация армии

Стратегия модернизации армии США направлена ​​на перестройку сил к 2030 году в предвидении изменения оперативных условий и разработки передовых возможностей противника и оперативной доктрины. Способность проводить многодоменные операции (MDO) считается жизненно важной для достижения победы на поле боя после 2030 года.

Большинство из 31+4 сигнатурных технологий считаются непосредственно относящимися к MDO или, по крайней мере, дополнительными к приобретению возможностей MDO. Однако ни одна из технологий не считается конечным состоянием – армия ожидает продолжения их совершенствования и улучшения, пока не будут разработаны еще более мощные технологии для их замены. Со временем отдельные элементы списка приоритетных программ будут меняться, но концепция сигнатурных программ останется постоянной чертой модернизации сил.

По материалам ресурса euro-sd.com