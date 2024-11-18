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ВМС Украины получили десантно-штурмовые катера типа CombatBoat 90

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12 ноября 2024 года в ходе визита в Одессу командующего военно-морскими силами Дании контр-адмирала Хенрика Рюберга, военно-морские силы Украины впервые публично продемонстрировали полученные ими десантно-штурмовые катера шведской постройки типа CombatBoat 90H (CB90Н, Stridsbåt 90Н). Были показаны четыре катера, которые , согласно сообщениям украинских сетевых источников, были получены Украиной из состава ВМС Швеции с передачей правительствами Швеции и Нидерландов.

Один из полученных ВМС Украины десантно-штурмовых катеров шведской постройки типа CombatBoat 90H (CB90Н, Stridsbåt 90Н). Одесса, 12.11.2024 (с) ВМС Украины

Правительство Швеции 20 февраля 2024 года объявило, что передаст Украине в порядке военной помощи 10 катеров типа СВ90, а 9 сентября заявило о намерении передать Украине еще шесть катеров типа СВ90. 1 марта 2024 года правительство Нидерландов заявило о намерении передать Украине также три катера типа СВ90 - источник их получения не назывался, но по неофициальным публикациям, они приобретались также из наличия ВМС Швеции. Теперь Украина получила первые катера по этим программам.

Ранее в июне 2024 года три катера типа СВ90 получил морской центр "Викинг" Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Эти три катера, ранее списанные из состава ВМС Швеции, приобрел и передал ГУР фонд "Сталевий фронт" украинского олигарха Рената Ахметова. Сообщается, что катера были куплены за 165 млн гривен (4,1 млн долл).

Четыре полученных ВМС Украины десантно-штурмовых катера шведской постройки типа CombatBoat 90H (CB90Н, Stridsbåt 90Н). Одесса, 12.11.2024 (с) ВМС Украины

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Швеция
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