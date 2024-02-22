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Швеция передаст Украине 10 десантно-штурмовых катеров типа СВ90 и 20 малых катеров типа G-båt

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20 февраля 2024 года правительство Швеции объявило о предоставлении Украине 15-го по счету и наибольшего до сих пор пакета военной помощи, имеющего объем 7,1 млрд шведских крон (690 млн долл). С учетом данного пакета общая шведская военная помощь Украине с февраля 2022 года достигла объема более 30 млрд крон (2,89 млрд долл). Наибольший резонанс вызвала военно-морская часть нового пакета помощи, оцененная в 1,1 млрд крон (106 млн долл) и включающая передачу Украине десяти скоростных десантно-штурмовых катеров типа СВ90 (CombatBoat90 - Stridsbåt 90), 20 малых катеров типа Gruppbåtar (G-båt) и "подводного оружия" (undervattensvapen), причем прямо заявляется, что под ним подразумеваются "мины и торпеды" (minor och torpeder).

Десантно-штурмовые катера типа CombatBoat 90Н (СВ90Н, Stridsbåt 90Н) ВМС Швеции (с) вооруженные силы Швеции

Также в новый пакет шведской военной помощи Украине включены:

- Переносные / возимые зенитные ракетные комплексы RBS-70

- Противотанковые ракетные комплексы TOW (Rb 55)

- Минометы с боеприпасами

- Ручные противотанковые гранатометы Carl-Gustaf с выстрелами

- 155-мм артиллерийские выстрелы на общую сумму "почти" 2 млрд крон (193 млн долл), причем часть выстрелов будет предоставлена Данией и Финляндией.

- Ручные гранаты

- Медицинское оборудование

- Медицинские автомобили

- Полевые пайки

- 1 млрд крон (97 млн долл) на закупку новой военной техники для Украины через различные европейские фонды

- 1 млрд крон (97 млн долл) для финансирования датско-шведской инициативы от декабря 2023 года о закупке для Украины 25 боевых машин пехоты CV90 нового производства. Ранее Дания обязалась предоставить в рамках этой инициативы 1,8 млрд датских крон (260 млн долл).

- 400 миллионов крон (38,6 млн долл) на различные программы обучения и подготовки украинских военнослужащих.

Со стороны bmpd укажем, что если шведские десантно-штурмовые катера типа СВ90 (CombatBoat90) широко известны и в том числе "клонированы" в России в виде катеров типов "Раптор" и БК-16 / БК-18, то шведские малые катера типа Gruppbåtar (G-båt) были построены для прибрежных сил ВМС Швеции финской компанией Oy Marine Alutech Ab в 1995-1999 годах в количестве 100 единиц. Катера этого типа применяются в основном для прибрежных перебросок личного состава и вооружения. Алюминиевые катера G-båt имеют водоизмещение порожнем 2 тонны и полное водоизмещение в грузу 3 тонны. Длина 8 м, ширина 2,1 м, осадка в поолном грузу 0,3 м. Катер оснащен дизельным двигателем Volvo Penta TAMD 42 мощностью 230 л.с. и водометом FF-Jet 240 и развивает скорость в грузу более 30 узлов. При экипаже два человека катера могут перевозить восемь военнослужащих или до 1 тонны грузов.

Шведский малый катер типа Gruppbåtar (G-båt) (с) вооруженные силы Швеции

Прибрежные катера ВМС Швеции: справа - десантно-штурмовой катер типа CombatBoat 90Н (Stridsbåt 90Н), слева - малый катер типа Gruppbåtar (G-båt). 2017 год (с) вооруженные силы Швеции

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Дания
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Финляндия
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Продукция
BGM-71 ТOW
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CV-90
Медицина
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