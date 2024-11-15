Перечислены дроны «Калашникова» в зоне СВО

«Калашников» перечислил применяемые в зоне СВО дроны самолетного типа

Несколько моделей беспилотников самолетного типа, созданных концерном «Калашников», активно применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Используемые аппараты перечислили в концерне.

«В настоящее время в зоне СВО применяются следующие БЛА самолетного типа концерна "Калашников": наиболее массовые — комплексы с управляемыми боеприпасами "КУБ", а также воздушные разведчики — "Гранат-4" и СКАТ 350М», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в концерне отметили, что в условиях боевых действий успешно прошли апробацию новые дроны «Голиаф» и «Каракурт».

В октябре стало известно, что компания «Тихие Крылья» концерна «Калашников» начала серийное производство беспилотников вертикального взлета и посадки «Легионер».

В том же месяце в «Калашникове» сообщили, что разведывательный дрон «Скат 350М» в ходе модернизации получил возможность менять частоты канала управления в полете, благодаря чему снизилась уязвимость для воздействия средств радиоэлектронной борьбы.