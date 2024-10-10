В России начали серийное производства дрона «Легионер»

«Тихие Крылья» начали серийное производство дрона «Легионер»

Компания «Тихие Крылья» концерна «Калашников» начала серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертикального взлета и посадки «Легионер». Об этом сообщили в концерне.

«До конца этого года планируется выпустить 100 штук, в 2025-м — 250 штук, в 2026-м — более 1000. Главным заказчиком является Государственная транспортная лизинговая компания», — говорится в сообщении.

Дрон предназначен для аэрофотосъемки, перевозки грузов, лазерного сканирования, патрулирования и ледовой разведки. Аппарат могут поставлять с дополнительными целевыми нагрузками и с двумя типами двигателей: электрическим и бензиновым.

В сентябре «Тихие Крылья» представили беспилотный вертолет «Альфа-Е» с кейсом для перевозки грузов на Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Аппарат можно использовать для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные районы.

В том же месяце в концерне «Калашников» сообщили, что мини-дрон «Каракурт» включили в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения «Легионер».