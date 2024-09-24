В России представили беспилотный вертолет «Альфа-Е»

«Калашников» представил беспилотный вертолет «Альфа-Е» с грузовым кейсом

Компания «Тихие крылья» (входит в концерн «Калашников») представила беспилотный вертолет «Альфа-Е» с кейсом для перевозки грузов на Всероссийском фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Об этом сообщили в концерне.

Компактный дрон помещается в легковой автомобиль, а его сборку может выполнить один человек за 15 минут. Для управления аппаратом используется мобильная наземная станция с дальностью до 120 километров. Максимальная длительность полета «Альфа-Е» составляет 1 час 45 минут, а высота — три тысячи метров.

Грузовой кейс — это штатная целевая нагрузка беспилотника. Он защищает грузы весом до семи килограммов от пыли и влаги. Аппарат можно использовать для экстренной доставки медицинских препаратов и товаров первой необходимости в труднодоступные районы. Помимо кейса, вертолет несет камеры видимого диапазона с 30-кратным оптическим увеличением, ИК-камеру, лазерный сканер с точностью съемки до пяти сантиметров и аэромагнитометр.

В июне исполнительный директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев сообщил, что беспилотники вертолетного типа ВТ-30Е можно использовать для отслеживания безэкипажных катеров противника в заданной акватории.