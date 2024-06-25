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Названы задачи беспилотного вертолета ВТ-30Е

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Иван Анцев. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
Иван Анцев. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ.

«Радар ммс»: беспилотный вертолет ВТ-30Е сможет отслеживать БЭК

Беспилотники вертолетного типа ВТ-30Е можно использовать для отслеживания безэкипажных катеров (БЭК) в заданной акватории. Задачи дрона назвал исполнительный директор научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев, передает ТАСС.

«В морском варианте аппарат выполняет мониторинговые задачи. Задается акватория и эту акваторию аппарат мониторит с точки зрения наличия или появления новых судов, какого-то нестандартного поведения судов, а также появления в этой акватории морских БЭК. Мониторинг производится в круглосуточном режиме. На него ставится целевая нагрузка в виде радиолокационного средства, оптического средства и благодаря этому он всесуточно, всепогодно может обеспечивать мониторинговую задачу», — сказал он.

ВТ-30Е несет до семи килограммов целевой нагрузки. В зависимости от времени года и качества взлетно-посадочной площадки систему можно развернуть за 10-15 минут. Беспилотник способен выполнять задачи в рамках ледовой разведки, экологического контроля, поисково-спасательных работ и доставлять грузы.

Ранее белорусское конструкторское бюро «Беспилотные вертолеты» представило разведывательно-ударный комплекс Hunter, который предназначен для поиска и уничтожения морских дронов.

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1 комментарий
№1
25.06.2024 01:10
В тему беспилотник!
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