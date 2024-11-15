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В США покупателя российского Су-57 представили «интернет-подружкой из Канады»

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

NI: покупателем российского Су-57 может быть «интернет-подружка из Канады»

Покупателем российского истребителя пятого поколения Су-57 может быть «интернет-подружка из Канады». Об этом пишет обозреватель американского издания The National Interest (NI) Питер Сичиу.

Автор прокомментировал заявление российской стороны, сделанное в рамках выставки Airshow China 2024, о том, что компания «Рособоронэкспорт» подписала первые контракты на поставки Су-57. По мнению обозревателя, такой контракт мог быть заключен задолго до авиасалона в Китае, а покупателем самолета может быть Алжир.

Автор заметил, что российская госкомпания не сообщила конкретного покупателя Су-57, которым, по его мнению, может быть «интернет-подружка из Канады». Так некоторые американцы могут представлять окружающим свою девушку, хотя в действительности ее у них нет.

Ранее Сичиу заметил, что в НАТО шокированы сведениями о том, что Воздушно-космические силы России все еще получают истребители Су-35 и Су-57.

Также в ноябре в ходе Airshow China 2024 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич сообщил, что от иностранных партнеров поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57.

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Страны
Алжир
Канада
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
РОЭ
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Персоны
Бабич Михаил
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Истребитель 5 поколения
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