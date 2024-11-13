Черногория заказала два патрульных корабля во Франции

4 ноября 2024 года в Париже во время международной военно-морской выставки Euronaval 2024 министр обороны Черногории Драган Крапович в присутствии министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню подписал контракт с французской компанией Kership (совместное предприятие судостроительного объединения Naval Group и судостроительной группы Piriou) на строительство для военно-морских сил Черногории двух малых патрульных кораблей проекта OPV 60M. Одновременно министерство обороны Черногории подписало соглашение с Главным управлением вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции о технической поддержке со стороны DGA реализации этого контракта.

Модель малого патрульного корабля проекта OPV 60M французской компании Kership (совместное предприятие судостроительного объединения Naval Group и судостроительной группы Piriou) в исполнении для Черногории в экспозиции военно-морской выставки Euronaval 2024 в Париже, ноябрь 2024 года (с) Luca Peruzzi

Стоимость контракта не сообщается, но ранее в сентябре парламент Черногории одобрил выделение лимита бюджетных средств в 120 млн евро на реализацию данной программы. Оба корабля должны быть построены на предприятии группы Piriou в Конкарно и сданы заказчику в срок от 24 до 36 месяцев с момента подписания контракта. Новые патрульные кораби должны составить ядро обновленного черногорского флота, сейчас из патрульных и боевых единиц имеющего по сути только сторожевой катер Durtmitor (переоборудованный бывший югославский ракетный катер типа Konсar 1979 года постройки) и несколько мелких катеров и моторных лодок.

Проект OPV 60M является модификацией малого патрульного корабля проекта OPV 58S, по которому ранее Piriou построила в Конкарно три единицы для ВМС Сенегала, сданных в 2023-2024 годах. Согласно представленным на Euronaval 2024 материалам, корабль проекта OPV 60M имеет стальной корпус и алюминиевые надстройки и водоизмещение (предположительно, порожнем) 620 тонн и полное водоизмещение 700 тонн. Длина полная 62,95 м, ширина 9,5 м и осадка 2,9 м. Главная энергетическая установка выполнена в конфигурации CODLAD (комбинированная дизель-электрическая и дизельная) с двумя винтами фиксированного шага и обеспечивает максимальную скорость 21 узел и дальность плавания более 9000 морских миль при скорости 10 узлов. Вооружение кораблей для Черногории, по сообщениям, будет включать 40-мм артиллерийскую установку (видимо, ВАЕ Systems Bofors Mk 4) и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки. Корабли будут иметь на корме две быстроспускаемые со слипов 6,8-метровые полужесткие моторные лодки, а также кормовую основную рабочую зону, способную вместить два стандартных 20-футовых контейнера, в которых может размещаться различное оборудование для водолазов или поддержки сил специального назначения. Радиоэлектронное вооружение кораблей поставит Naval Group, включая АСБУ Polaris, РЛС обнаружения и навигационную, электронно-оптические системы и подкильную ГАС.

Модель малого патрульного корабля проекта OPV 60M французской компании Kership (совместное предприятие судостроительного объединения Naval Group и судостроительной группы Piriou) в исполнении для Черногории в экспозиции военно-морской выставки Euronaval 2024 в Париже, ноябрь 2024 года (с) www.navalnews.com

Построенный для ВМС Сенегала французской судостроительной группой Piriou малый патрульный корабль Cayor проекта OPV 58S, 2024 год (с) Piriou