Войти
bmpd.livejournal.com

Черногория заказала два патрульных корабля во Франции

479
0
0

4 ноября 2024 года в Париже во время международной военно-морской выставки Euronaval 2024 министр обороны Черногории Драган Крапович в присутствии министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню подписал контракт с французской компанией Kership (совместное предприятие судостроительного объединения Naval Group и судостроительной группы Piriou) на строительство для военно-морских сил Черногории двух малых патрульных кораблей проекта OPV 60M. Одновременно министерство обороны Черногории подписало соглашение с Главным управлением вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции о технической поддержке со стороны DGA реализации этого контракта.

Модель малого патрульного корабля проекта OPV 60M французской компании Kership (совместное предприятие судостроительного объединения Naval Group и судостроительной группы Piriou) в исполнении для Черногории в экспозиции военно-морской выставки Euronaval 2024 в Париже, ноябрь 2024 года (с) Luca Peruzzi

Стоимость контракта не сообщается, но ранее в сентябре парламент Черногории одобрил выделение лимита бюджетных средств в 120 млн евро на реализацию данной программы. Оба корабля должны быть построены на предприятии группы Piriou в Конкарно и сданы заказчику в срок от 24 до 36 месяцев с момента подписания контракта. Новые патрульные кораби должны составить ядро обновленного черногорского флота, сейчас из патрульных и боевых единиц имеющего по сути только сторожевой катер Durtmitor (переоборудованный бывший югославский ракетный катер типа Konсar 1979 года постройки) и несколько мелких катеров и моторных лодок.

Проект OPV 60M является модификацией малого патрульного корабля проекта OPV 58S, по которому ранее Piriou построила в Конкарно три единицы для ВМС Сенегала, сданных в 2023-2024 годах. Согласно представленным на Euronaval 2024 материалам, корабль проекта OPV 60M имеет стальной корпус и алюминиевые надстройки и водоизмещение (предположительно, порожнем) 620 тонн и полное водоизмещение 700 тонн. Длина полная 62,95 м, ширина 9,5 м и осадка 2,9 м. Главная энергетическая установка выполнена в конфигурации CODLAD (комбинированная дизель-электрическая и дизельная) с двумя винтами фиксированного шага и обеспечивает максимальную скорость 21 узел и дальность плавания более 9000 морских миль при скорости 10 узлов. Вооружение кораблей для Черногории, по сообщениям, будет включать 40-мм артиллерийскую установку (видимо, ВАЕ Systems Bofors Mk 4) и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки. Корабли будут иметь на корме две быстроспускаемые со слипов 6,8-метровые полужесткие моторные лодки, а также кормовую основную рабочую зону, способную вместить два стандартных 20-футовых контейнера, в которых может размещаться различное оборудование для водолазов или поддержки сил специального назначения. Радиоэлектронное вооружение кораблей поставит Naval Group, включая АСБУ Polaris, РЛС обнаружения и навигационную, электронно-оптические системы и подкильную ГАС.

Модель малого патрульного корабля проекта OPV 60M французской компании Kership (совместное предприятие судостроительного объединения Naval Group и судостроительной группы Piriou) в исполнении для Черногории в экспозиции военно-морской выставки Euronaval 2024 в Париже, ноябрь 2024 года (с) www.navalnews.com

Построенный для ВМС Сенегала французской судостроительной группой Piriou малый патрульный корабль Cayor проекта OPV 58S, 2024 год (с) Piriou

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сенегал
Франция
Черногория
Компании
BAE Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения