Сенегал получил первый патрульный корабль Walo французской постройки

2 июня 2023 года на предприятии французской судостроительной группы Piriou в Конкарно (Франция) состоялась официальная церемония передачи военно-морским силам Сенегала головного малого патрульного корабля Walo в серии из трёх единиц проекта OPV58S, заказанных Сенегалом по контракту 2019 года. Корабль должен прибыть в Дакар в Сенегал в июле. Все три корабля должны стать самыми крупными патрульными единицами сенегальского флота.

Построенный французской судостроительной группой Piriou для ВМС Сенегала головной малый патрульный корабль Walo проекта OPV58S во время завершающего этапа испытаний в Лориане, 19.05.2023 (с) Pradignac & Leo / www.meretmarine.com

Напомним, что в ноябре 2019 года группа Piriou подписала в Дакаре с министерством вооруженных сил Сенегала контракт на постройку для ВМС Сенегала трех малых патрульных кораблей проекта OPV58S (иногда в СМИ именуется также проектом OPV60S, что не подтверждается данными Piriou). Все три корабля по контракту должны были быть сданы к середине 2023 года, но начало их строительства несколько затянулось из-за пандемии ковида и соответствующих блокировок и карантинов во Франции в 2020 году.

Планировалось, что данные корабли станут первыми единицами сенегальского флота, оснащенными ударным ракетным оружием, получив по четыре легкие противокорабельные ракеты MBDA Marte Mk 2/N. Однако на головном корабле Walo этот ракетный комплекс пока не установлен и неизвестно, когда данные ракеты фактически получат корабли этого типа.

Головной патрульный корабль Walo для Сенегала был начат строительством на верфи в Конкарно 21 октября 2020 года, спущен там на воду 11 апреля 2022 года и вышел в море на испытания 26 января 2023 года.

Второй корабль Niani был спущен на воду в Конкарно 13 сентября 2022 года, а третий Cayor - 2 мая 2023 года.

Корабли проекта OPV58S для Сенегала имеют стальной корпус и алюминиевую надстройку. Полное водоизмещение корабля составляет 600 тонн, наибольшая длина составляет 62,2 метра, ширина 9,5 метра, осадка 3 метра. Знергетическая установка двухвальная дизельная, наибольшая скорость 21 узел. Дальность плавания 4500 миль на 12 узлах, автономность 25 суток. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще 24 человек.

Корабль оснащен кормовой рампой для двух полужестких моторных лодок. Основу радиоэлектронного вооружения составляет АСБУ POLARIS производства Naval Group. Вооружение корабля включает четыре противокорабельные ракеты MBDA Marte Mk 2/N (пока не установлены), двухзарядную пусковую установку зенитного ракетного комплекса ближнего действия MBDA SIMBAD-RC (c ракетами Mistral 3), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, две 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Nexter Narwhal, две 12,7-мм пулемета.

К настоящему времени ВМС Сенегала имеют в своем составе три малых патрульных корабля (длиной 55-58 метров), один большой 46-метровый сторожевой катер, 10 сторожевых катеров, 11 малых катеров, два 58-метровых малых десантных корабля, один десантный катер и три небольших вспомогательных судна. Три новых патрульных корабля проекта OPV58S должны заменить в составе сенегальского флота три 26-метровых сторожевых катера проекта PR 48 французской постройки 1970-х годов (Saint-Louis, Podor и Popenguine).

Построенный французской судостроительной группой Piriou для ВМС Сенегала головной малый патрульный корабль Walo проекта OPV58S во время испытаний в Лориане, февраль-март 2023 года (с) Pradignac & Leo / www.meretmarine.com

Церемония передачи ВМС Сенегала построенного французской судостроительной группой Piriou головного малого патрульного корабля Walo проекта OPV58S. Конкарно, 02.06.2023 (с) ВМС Сенегала