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Сенегал заказал во Франции три патрульных корабля

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Французская судостроительная группа Piriou 17 ноября 2019 года сообщила, что подписала в Дакаре с министерством вооруженных сил Сенегала контракт на постройку для ВМС Сенегала трех малых патрульных кораблей проекта OPV 58 S. Данные корабли станут первыми единицами сенегальского флота, оснащенными ракетным оружием. Постройка кораблей должна быть начата Piriou в начале 2020 года и все три должны быть сданы к середине 2023 года.

Проектное изображение патрульного корабля проекта Piriou OPV 58 S для ВМС Сенегала (с) Piriou

Постройка кораблей будет вестись на верфи Piriou в Конкарно, с, предположительно, достройкой на верфи Kership (совместное предприятие Piriou и французской Naval Group) в Лориане.

Корабли проекта OPV 58 S для Сенегала будут иметь стальной корпус и алюминиевую надстройку. Длина:62,2 метра, ширина 9,5 метра, осадка 2,9 метра. Знергетическая установка двухвальная дизельная, наибольшая скорость 21 узел. Дальность плавания 4500 миль на 12 узлах, автономность 25 суток. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще 24 человек.

Корабль будет оснащен кормовой рампой для двух полужестких моторных лодок. Основу радиоэлектронного вооружения составит АСБУ POLARIS производства Naval Group.

Корабли получат весьма мощное для своих размеров вооружение, включая четыре противокорабельные ракеты MBDA Marte Mk 2/N, зенитный ракетный комплекс MBDA SIMBAD-RC (c ракетами Mistral 3), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, две 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Nexter Narwhal, две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки.

Ранее Сенегал в 2016 году уже получил 58-метровый патрульный корабль Fouladou, построенный по проекту OPV 190 Mk II небольшой частной французской компанией ОСЕА и сейчас являющийся самой крупной единицей сенегальского флота. Кроме того, для Сенегала в последние несколько лет по проектам французской компании Radico Marine были построены на верфи STX France в Лориане большой 46-метровый сторожевой катер Kédougou , а на верфи компании Ufast - 33-метровый сторожевой катер Ferlo.

Проектное изображение патрульного корабля проекта Piriou OPV 58 S для ВМС Сенегала (с) Piriou

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Страны
Сенегал
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Nexter
Проекты
2020-й год
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