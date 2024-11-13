Минометные системы Европы: последние инновации.

Провозглашенная после начала войны на Украине переориентацией многих армий НАТО на оборону государства и альянса автоматически сделала многие системы вооружений объектом модернизации. Как следствие, оборонная промышленность, начиная с 2015 г., активизировала дальнейшее развитие боевых танков, БМП и артиллерии. Несколько интересных нововведений получили и минометные системы Европы.

Минометный взвод и минометные системы бундесвера

Согласно публикациям, новый профиль боевых возможностей СВ Германии определяет значительные реорганизации на уровне подразделений и частей. Сообщается, что изменения произойдут в структуре отдельных минометных взводов.

На международных профильных форумах и симпозиумах неоднократно звучало, что число этих подразделений удвоится, но количество систем оружия останется прежним. Так, в будущем тяжелая пехотная рота получит два минометных взвода по четыре 120 мм минометные системы в каждом. В настоящее время рота имеет один взвод с восемью минометами. Указывается, что подобную роту, вероятно, получит 291 егерский пехотный батальон бундесвера (Jägerbataillon 291, Илькирхен, Франция) из состава германо-французской бригады.

Развертывание 120 мм миномета на огневой позиции

Первый взвод по численности личного состава станет больше второго, и его возглавит офицер. Командование вторым взводом поручат фельдфебелю. Планируется, что оба взвода получат отделения рекогносцировки, которые возьмут на себя часть задач нынешних буссольных групп (Richtkreistrupps). В дальнейшем в состав минометного расчета войдут: командир, наводчик, заряжающий и подносчик боеприпасов.

Особенностью первого взвода станет то, что уже в базовой структуре дополнительный персонал будет использоваться для формирования четырех расчетов 60 мм минометов. В результате на вооружении взвода появятся восемь минометных расчетов (четыре 120 мм и четыре 60 мм). Второй взвод также оснастят четырьмя 60 мм минометными системами, которые, однако, намечается применять как вторичное оружие, параллельно со 120 мм системами.

60 мм минометы

Наблюдатели отмечают, что начавшиеся в середине десятилетия мероприятия бундесвера по обновлению старых запасов 120 мм минометных боеприпасов и внедрению 60 мм минометов снова тормозятся по различным причинам.

В качестве первичного оснащения бундесвер планирует закупить в общей сложности 159 минометных систем и около 25 тыс. выстрелов калибра 60 мм. Интеграция 60 мм минометов с группами объединенной тактической огневой поддержки (Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung, STF), по имеющимся сведениям, в настоящее время не планируется.

60 мм минометная система специального назначения

Для оперативного применения различными подразделениями 60 мм минометные системы будут закупаться, предположительно, в двух вариантах:

122 трансформируемых миномета на сошках, пригодных для преобразования в минометы специального назначения (общий вес до 25 кг, дальность стрельбы от 100 до 3500 м);

37 минометов специального назначения (общий вес не более 8 кг, дальность стрельбы от 100 до 1500 м).

По сообщениям источников, вероятными поставщиками станут компании EXPAL, Hirtenberger и Rheinmetall. Предлагаемые ими 60 мм минометные системы в настоящее время испытываются в г. Меппен (Meppen) в 91 военно-технической службе бундесвера (WTD91).

120 мм минометны системы

По оценкам специалистов, текущая боевая подготовка минометных подразделений СВ Германии в значительной степени нарушается из-за ненадежности старых и залежалых выстрелов и связанных с этим запретов на использование отдельных зарядов и сортов боеприпасов. (В частности, инцидент, имевший место в мае 2018 г. в ходе минометных стрельб на полигоне Вильдфлеккен (Wildflecken), освещался в профильной немецкой прессе).

Как сообщается, контракт на переработку старых запасов 120 мм боеприпасов выиграла компания “Хинтербергер” (Hirtenberger Defense Europe). Подписанный договор предусматривает обслуживание 70 тыс. минометных выстрелов в период до 2026 г. Замене подлежат пороховые, хвостовые и вышибные заряды, хранящиеся в настоящее время на складах. По словам представителей “Хиртенбергера”, намечено привести боеприпасы в боевую пригодность и, таким образом, снять нынешние ограничения на их использование.

Помимо модернизации боеприпасов состоялся конкурс на модификацию неконтактного взрывателя PPD 324, из-за которого произошли несчастные случаи на стрельбах уже в начале 2019 г. После доработки устройство можно будет использовать только по его вторичной функции, как ударный взрыватель. Модификация всего запаса таких взрывателей поручена специализирующемуся на ликвидации боеприпасов предприятию “Муни Берка” из Южного Гарца (Muni Berka GmbH, Südharz).

Ночные минометные стрельбы из 120 мм миномета

Помимо боеприпасов модернизации требуют сами 120 мм минометные системы. Если срок использования оружейных установок истекает в 2030 г., то транспортных средств – уже в 2025 (M113) и 2027 (Wolf) годах.

Модернизация намечена в рамках инициативы “Будущая система навесного огня малой дальности” (Zukünftiges System Indirektes Feuer Kurze Reichweite). Определено, что перспективный миномет станет единым для всех родов пехоты. Он получит автоматизированные системы позиционирование и оружейную установку, станет пригодным для применения с защищенного транспорта, будет иметь дальность стрельбы до 8 км.

Интеграция миномета должна проводиться на транспортные средства любого рода войск. Для воздушно-десантных подразделений – это перспективная «воздушно-десантная платформа» (название проекта для преемника нынешнего автомобиля ВДВ бундесвера “Мунго”), в пехоте защищенный колесный транспорт, сравнимый с БТР “Боксер” (Boxer), а в горно-пехотных частях БТР BV 206 Hägglunds или его преемник.

Актуальные разработки оборонной промышленности

Инициированные и плановые усилия по модернизации минометных систем в вооруженных силах, как и ожидалось, привели к технологическим разработкам в европейской промышленности. Некоторые из них предприятия-разработчики представили в сентябре на международной выставке вооружений DSEI 2019 в Лондоне.

Компания EXPAL

Испанский производитель минометных систем “Экспал” (EXPAL) продемонстрировал eCompaX – электронное устройство для наводки минометных систем любого калибра, разворачиваемых вне транспортных средств.

В качестве замены классических буссолей eCompaX упрощает и ускоряет развертывание и наведение полевых (снятых с транспортных платформ) минометов. Для этого система имеет несколько GPS-независимых сенсоров (включая видеокамеру), инерциальный измерительный блок (IMU) и магнитный компас в комплекте с сетками Северного полушария (магнитной, географической и координатной). В совокупности оборудование обеспечивает вертикальную и горизонтальную наводку миномета в пределах 30 сек.

Электронный прицел eCompaX весит около 1,2 кг

Утверждается, что работа и функционирование системы очень просты. После занятия огневой позиции eCompaX с камерой разворачивается в нескольких метрах впереди от минометной системы, в грубом направлении стрельбы. Интегрированный определитель направления на север в течение, примерно, 10 сек. фиксирует северное магнитное направление с точностью до семи тысячных.

Затем камера снимает серию изображений с целью оптически зафиксировать северный магнитный азимут. В дальнейшем eCompaX крепится на миномет, а цифровые изображения служат для оценки направления и определения позиционирования системы оружия. Используя настройку по изображениям, алгоритм вычисляет, ориентацию оружия по направлению. Датчики положения определяют высоту места.

Кроме того, компания представила M-Counter – электронный счетчик выстрелов для миномета. Он работает независимо от источников энергии и предназначен для автоматического сбора данных, высвобождения минометных расчетов от ведения документации и упрощения планирования ремонта.

Компания Hirtenberger

На выставке DSEI 2019 компания “Хинтербергер” представила 120 мм “супербыструю сверхсовременную” минометную систему МКII (120-mm-Super-Rapid-Advanced-Mortar-System MKII, SRAMS MKII). Hirtenberger еще в 2018 г. на Eurosatory объявила о сотрудничестве с “ЭсТи Инжиниринг” (ST Engineering) с целью продажи автоматического миномета семейства SRAMS в Европе. На середину ноября 2019 г. в Словакии запланированы первые демонстрационные стрельбы новой системы перед европейской профессиональной аудиторией.

Оригинальный 120 мм миномет SRAMS (слева) и новый SRAMS Mk II (справа)

Оригинальный 120 мм миномет SRAMS оснащен гидравлической регулировкой наведения по высоте и направлению. Новая модель, SRAMS Mk II, оснащена уже полностью электрической системой наведения, причем наводка по направлению увеличена на 180 градусов в обе стороны.

Касательно поступающих заказов, сообщается, что, наряду с контрактом на модернизацию залежалых 120 мм боеприпасов бундесвера, Hirtenberger в первой половине 2019 г. получил заказ на поставку нечувствительных 60 мм минометных боеприпасов для ВС Нидерландов. Рамочный договор подписан на пять лет с возможностью продления еще на два года.

Компания Junghans Microtec

Производимые предприятием механические минометные взрыватели нового типа DM111S (ударный взрыватель с и без задержки) и DM183 (ударный и временной детонатор) пользуются устойчивым спросом различных армий мира.

Взрыватели DM111S (слева) и DM183 (справа).

Изделие DM111S получило окончательную оптимизацию под конкретные требования заказчика. В результате дополнительно повышена его общая функциональная надежность. Оба детонатора соответствуют последним требованиям безопасности согласно стандарту STANAG 4187. Стандарт наряду с наличием предохранителя ускорения в качестве второго механического элемента безопасности требует установки предохранительного ветрового колесика (кольца).

Последний заменяет известный предохранительный стопорный штифт от моделей предшественников DM111 и DM93 и позволяет обезопасить военнослужащих на случай их ошибочного обращение с минами (предохранительный штифт вынут слишком рано или не вынут вообще). Другие преимущества новых детонаторов в том, что они подходят для автоматически заряжаемых минометов.

Общую сертификацию изделий и внедрение их на рынок намечается завершить в середине 2020 г.

Концерн Rheinmetall

“Райнметалл” впервые представил трансформируемый 60 мм миномет RSG60 18 июля 2019 г. в Хаммельбурге, в учебном центре пехоты (https://invoen.ru/suhoputnye-vojska/vs-germanii-uchebnye-tsentry-suhoputnyh-vojsk/) бундесвера. В дальнейшем, в сентябре миномет демонстрировался на симпозиуме, проводившемся командованием сил специального назначения (СпН) и на выставке DSEI.

60 мм минометная система RSG60

Новая конструкция экономит пространство и позволяет расчету за несколько секунд перевести минометную систему из транспортного положения в боевое. Кроме того, в течение 30 сек. минимальными действиями рук, без инструментов, возможно отсоединить четыре крепежных болта от нижней пластины и применять RSG60 самостоятельно, как миномет СпН.

В текущей версии ручка также служит для крепления прицельного прибора, а нижняя плита выполнена более эргономичной. Рядом с минометом демонстрировалось так называемое «быстрое прицельное устройство» (Quickshot Zieleinrichtung), выполненное на основе компаса и объединившее в себе возможности круга и перископа буссоли.

От команды разработчиков RSG60 стало известно, что новый ствол миномета выполнен из композитного материала, что оптимизировало управление его тепловым балансом. Другой практической особенностью конструкции ствола стала резьба на дульном срезе. Её предлагается использовать для установки удлинителя и увеличения, таким образом, общей длины ствола. В дополнение к удлинителю Rheinmetall разработал прототип глушителя, который также можно прикрутить на резьбу. Мощность глушителя около 10 дБ, что соответствует снижению силы звука почти на 50 процентов.

Автоматический “Рагнарок” На DSEI 2019 Rheinmetall впервые представил автоматическую 120 мм минометную систему “Рагнарок” (120-mm-Mörserwaffensystem Ragnarok, MWS120). Заряжаемая вручную и полностью электрическая система с механической перезарядкой обеспечивает скорострельность от 16 до 20 выстрелов в минуту. По данным производителя, имея вес менее тонны и значительно меньшую, чем у сопоставимых конкурентных систем, отдачу “Рагнарок” просто интегрируется на легкие автомобильные платформы (4×4), не причиняя вреда конструкции шасси.

120 мм минометная система "Рагнарок"

По словам менеджера проекта, при разработке “Рагнарок” приоритет отдавался максимальной скорострельности и модульности при минимально возможной цене. На этом основании конструкторы отказались от автоматического механизма загрузки и спроектировали минометную систему так, чтобы почти каждый 120 мм ствол получил возможность дополнительного применения.

В частности, при необходимости минометный расчет может снять ствол с транспортной платформы и с помощью плиты и сошки установить на местности. Кроме того, MWS120 опционально может предлагаться без автономной системы управления огнем.

Модульность “Рагнарок” имеет несколько преимуществ. С одной стороны она реализует варианты экономии денежных средств на приобретение и обучения новым минометным системам. Кроме того, “Рагнарок” предлагает заинтересованным сторонам возможность конфигурировать миномет самостоятельно. По мере необходимости и доступности бюджета, требуемые элементы могут закупаться либо у одного поставщика, либо у разных производителей. В дальнейшем конфигурироваться в целостную систему (полностью автоматическая оружейная установка с системой управления огнем) без больших усилий.

Еще одним преимуществом является то, что компоненты миномета можно модернизировать индивидуально, без необходимости разработки общей системы. Внедрение новых технологий и продуктов гораздо быстрее и проще проводить уже на этапе эксплуатации.

120 мм "Рагнарок" в транспортном положении

Таким образом, по оценкам западных специалистов, относительно простое и надежное функционирование миномета обеспечивает его использование во всех видах операций. Миномет, как и прежде, остается эффективным средством огневой поддержки в бою, особенно если модернизация боеприпасов и введение 60 мм миномета, как и применение 120 мм минометных систем будет доведено до необходимого технического уровня.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik».