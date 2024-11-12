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В России оценили «мангалы» украинских Bradley

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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters.

«РГ»: раскладные «мангалы» украинских БМП Bradley не прикрывают уязвимые зоны

Раскладные сетчатые экраны, которые устанавливают на боевые машины пехоты (БМП) M2А2 ODS-SA Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), не полностью прикрывают уязвимые участки машины. Эффективность «мангалов» оценили в публикации «Российской газеты».

Издание обратило внимание на кадры, демонстрирующие Bradley с дополнительной защитой. Помимо «мангала», машину оснастили стальными решетчатыми экранами.

«Примененные конструкции сильно напоминают те, что ранее уже были замечены на Т-64, Т-72 и Leopard 2. Правда, они не особо повысили живучесть танков ВСУ, то же самое будет и с Bradley, особенности конструкции которых не позволяют полностью прикрыть наиболее уязвимые зоны корпуса и башни», — пишет издание.

Защищенность базовой «Брэдли» обеспечивает многослойная броня, которую дополняют блоки динамической защиты. Машина вооружена автоматической пушкой калибра 25 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами.

В октябре в зоне СВО заметили шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122), который получил блоки динамической защиты «Контакт» и раскладной «мангал».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Bradley
Leopard-2
Т-72
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