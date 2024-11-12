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НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА продлило контракты на доставку грузов на МКС до 2030 года

НАСА продлило контракт на поставку грузов на Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Действие соглашения Commercial Resupply Services (CRS) 2 продлено с тремя компаниями — Northrop Grumman, Sierra Space и SpaceX, у которых срок действия ранее заключенного контракта истекал в 2026 году. По данным издания, в соответствии с контрактами американское космическое агентство обязалось на сегодняшний день выплатить 2,7 миллиарда долларов Northrop Grumman, 1,4 миллиарда — Sierra Space и 2,8 миллиарда — SpaceX, что в общей сложности составляет 6,9 миллиарда.

В июне SpaceNews со ссылкой на генерального директора United Launch Alliance Тори Бруно сообщило, что второй запуск тяжелой ракеты Vulcan Centaur состоится с массогабаритным макетом полезной нагрузки вместо грузового космического корабля Dream Chaser компании Sierra Space, который не готов к старту в сентябре.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Dream Chaser
Компании
NASA
Northrop Grumman
SpaceX
ULA
Проекты
Vulcan РН
МКС
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