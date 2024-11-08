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Ракеты для Су-57 впервые покажут за рубежом

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС.

«Рособоронэкспорт» покажет ракеты Х-69 и Х-58УШКЭ на выставке Airshow China

«Рособоронэкспорт» впервые покажет новые ракеты для истребителей пятого поколения Су-57 и вертолетов Ка-52 на выставке Airshow China 2024. Об этом сообщили в компании.

«Среди новинок — многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69 и впервые демонстрируемые за рубежом противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета "Гром-Э1", авиационные бомбы: корректируемая К08БЭ и управляемая планирующая УПАБ-1500Б-Э», — говорится в сообщении.

Также на стенде компании покажут Ка-52Э с противокорабельной ракетой Х-35УЭ и модульной управляемой ракетой Х-38МЛЭ, которую впервые демонстрируют за пределами России.

В октябре военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что управляемая ракета «Вихрь» класса «воздух-земля», которой вооружают вертолеты Ка-52, способна поражать цели на дальности до 10 километров. Тандемная кумулятивная боевая часть ракеты может пробить до 800 миллиметров брони.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ка-52
ПАК ФА
Х-35
Х-38
Х-58
Компании
РОЭ
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