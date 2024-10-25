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Названы характеристики российского «Вихря»

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia.

Литовкин: сверхзвуковая ракета «Вихрь» пробивает до 800 миллиметров брони

Управляемая ракета «Вихрь» класса «воздух-земля» способна поражать цели на дальности до 10 километров. Характеристики ракеты назвал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Известиями».

«Ракета "Вихрь" — это противотанковая управляемая сверхзвуковая ракета, которая используется с вертолетов класса Ка-52. Прицеливается по лазерному лучу, стреляет на дальность до 10 километров», — сказал он.

Эксперт добавил, что ракета несет тандемную кумулятивную боевую часть, которая способна пробить до 800 миллиметров брони. Также Литовкин отметил, что у противника нет подобного оружия.

В августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что ракеты «Вихрь» адаптируют под беспилотники. Над этим работают специалисты концерна и разработчики дронов.

В июле в концерне сообщили, что «Вихри» показали высокую результативность в ходе спецоперации. Ракету, которую изначально разрабатывали для поражения бронетехники, успешно используют против укреплений и огневых точек противника.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Проекты
БПЛА
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