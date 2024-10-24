Войти
Известия.ru

Военный эксперт назвал характеристики ракеты «Вихрь»

338
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Военный эксперт Литовкин: ракета «Вихрь» может засечь цель с 10 км

Управляемая сверхзвуковая авиаракета «Вихрь» предназначена для уничтожения бронетехники и наводится по лазерному лучу. Об этом 23 октября рассказал «Известиям» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что ракета «Вихрь» поразила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что это первый известный случай применения такого боеприпаса по дрону.

«Ракета «Вихрь» — это противотанковая управляемая сверхзвуковая ракета, которая используется с вертолетов класса Ка-52. Прицеливается по лазерному лучу, стреляет на дальность до 10 км», — рассказал Литовкин.

По его словам, данный боеприпас имеет тандемную кумулятивную боевую часть с бронепробиваемостью до 800 мм. Кроме того, подчеркнул собеседник издания, подобного оружия у противника нет.

Накануне Минобороны России сообщало, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с установленными противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами нанесли авиаудар по живой силе и технике ВСУ.

До этого, 19 августа, Минобороны РФ показало, как Ми-28НМ уничтожил «Вихрями» живую силу и технику ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как оператор воздушного судна прицеливается и наносит удар.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 13:04
  • 5207
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 24.10 01:01
  • 1
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 23.10 23:30
  • 1
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 23.10 22:56
  • 3
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.10 20:12
  • 0
Ответ на "На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?"
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий