Военный эксперт Литовкин: ракета «Вихрь» может засечь цель с 10 км

Управляемая сверхзвуковая авиаракета «Вихрь» предназначена для уничтожения бронетехники и наводится по лазерному лучу. Об этом 23 октября рассказал «Известиям» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее в этот день госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что ракета «Вихрь» поразила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что это первый известный случай применения такого боеприпаса по дрону.

«Ракета «Вихрь» — это противотанковая управляемая сверхзвуковая ракета, которая используется с вертолетов класса Ка-52. Прицеливается по лазерному лучу, стреляет на дальность до 10 км», — рассказал Литовкин.

По его словам, данный боеприпас имеет тандемную кумулятивную боевую часть с бронепробиваемостью до 800 мм. Кроме того, подчеркнул собеседник издания, подобного оружия у противника нет.

Накануне Минобороны России сообщало, что экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с установленными противотанковыми ракетными комплексами «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами нанесли авиаудар по живой силе и технике ВСУ.

До этого, 19 августа, Минобороны РФ показало, как Ми-28НМ уничтожил «Вихрями» живую силу и технику ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как оператор воздушного судна прицеливается и наносит удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.