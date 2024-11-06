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В США назвали задачи российского Су-57 в Китае

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.

TNI: прибывший для участия в Airshow China Су-57 может привлечь заказчиков

Российский истребитель пятого поколения Су-57, который прибыл в Китай для участия в международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, может привлечь потенциальных заказчиков. Задачи самолета в Китае назвали в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Экспортный вариант Су-57 будет продемонстрирован в надежде привлечь таких покупателей, как Алжир, Индия и Турция, хотя подтвержденных сделок пока нет», — отметили в публикации.

Многоцелевой истребитель Су-57 совершил первый полет в 2010 году, а в 2020-м Воздушно-космические силы России получили первый серийный самолет. Су-57 способен нести современные средства поражения, включая ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М и «воздух-земля» Х-69.

В октябре обозреватель западного издания The Telegraph Дэвид Акс писал, что в России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей пятого поколения Су-57, треть из которых являются испытательными.

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Страны
Алжир
Индия
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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