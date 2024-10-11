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На Западе раскрыли число произведенных Россией истребителей Су-57

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.

The Telegraph: в России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей Су-57

В России за 14 лет произвели немногим более 30 истребителей пятого поколения Су-57, треть из которых являются испытательными. Соответствующее число раскрыл обозреватель западного издания The Telegraph Дэвид Акс.

В публикации утверждают, что конкурентами Су-57 производства компании «Сухой» выступают истребители F-22 и F-35 американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, а также самолеты KF-21 южнокорейской компании Korean Aerospace Industries.

В издании отмечают, что по темпам производства стелс-истребителей Россия отстает от США, которые ежегодно выпускают около 150 единиц F-35. Одной из причин этого автор называет технологические санкции, введенные в отношении России.

Ранее обозревателю американского журнала Forbes Дэвиду Хэмблингу стало известно, что украинская сторона вывезла обломки сбитого ведущим истребителем Су-57 ведомого тяжелого беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» для их последующего изучения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Сухой ПАО
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