Европейский оборонный концерн MBDA разработал новую противокорабельную ракету для запуска с подводных лодок

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Европейская оборонная компания MBDA разработала новую модель ракеты, запускаемой с подводных лодок, предназначенную для поражения хорошо защищённых морских судов и скрытых целей. Боеприпас, получивший название SM40, был создан во Франции и стал последним представителем семейства Exocet, пишет Defense News со ссылкой на представителей компании.

В материале говорится, что основные отличия новой противокорабельной ракеты от её предшественницы, ракеты SM39, заключаются в использовании нового радиолокатора J-диапазона, усовершенствованных алгоритмов для работы в условиях высокой боевой нагрузки, а также увеличенного вдвое радиуса поражения.

Согласно словам Пьера-Мари Белло, руководителя по развитию направления ударных ракет MBDA, ракета SM40 обладает дальностью действия до 120 км, что стало возможным благодаря новому турбореактивному двигателю. С его слов, значительное увеличение радиуса поражения призвано усилить возможность ведения боя на безопасной дистанции в условиях противолодочной войны.

Белло также отметил, что SM40 разработана исключительно для подводных лодок, произведённых французской компанией Naval Group, что подразумевает совместимость новой ракеты с субмаринами, используемыми широким кругом заказчиков французского судостроителя на международном рынке.

Как пишет Defense News, предшественница новой ракеты, модель SM39, уже стоит на вооружении в военно-морских силах нескольких стран, включая Францию и Индию. Новый же вариант боеприпаса, помимо эффективного поражения хорошо защищённых боевых кораблей и незаметных целей, имеет также возможность поражать наземные объекты, что позволяет, например, атаковать суда, находящиеся в порту.

Как заявляет разработчик, SM40 использует аналогичный с предыдущей моделью способ запуска: ракета помещается в специальный подводный контейнер с двигателем, который управляется и сопровождается на этапе подводного движения, а затем выбрасывает ракету на поверхность, осуществляя её запуск.

SM40 пока не запущена в серийное производство, но, по словам представителя MBDA, так как она построена на базе уже существующих и проверенных технологий, сроки вывода на рынок будут минимальными.