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Интерфакс-АВН

Иран планирует использовать для удара по Израилю более мощное, чем при недавней атаке, вооружение - СМИ

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Fateh-110
Иранская ракета Fateh-110.
Источник изображения: Военное обозрение

Помимо ракет, которые есть в арсенале Корпуса стражей исламской революции, планируется задействовать вооружения регулярной армии

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран планирует нанести удар по Израилю в ответ на атаки 26 октября с использованием более мощных боеголовок, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских официальных лиц, проинформированных о планах.

Иран намерен нанести комплексный удар, в котором будут использованы ракеты и беспилотники с более мощными боевыми частями, которые есть у Корпуса стражей исламской революции, а также будут задействованы системы вооружений, которые имеются в арсенале иранской армии.

"Любые используемые ракеты будут иметь более мощные боеголовки, заявили иранские и арабские официальные лица", - пишет издание.

В ходе своего последнего нападения на Израиль 1 октября Иран в основном использовал четыре типа баллистических ракет средней дальности - "Эмад" и "Гадр", а также две новейшие и наиболее совершенные ракеты "Хейбар Шекан" и "Фаттах", отмечает газета.

В субботу минувшей недели руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что США и Израилю придется поплатиться за их политику в отношении Ирана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил в воскресенье, что его страна не может оставить нападение Израиля без ответа. Однако он отметил, что "тип и интенсивность ответа" могут измениться, если в Газе и Ливане будет достигнуто прекращение огня.

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