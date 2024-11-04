Стрельбовые испытания замены «Ксюхи» завершили

«Калашников» завершил стрельбовые испытания автомата АМ-17

Стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, который может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, известный как «Ксюха», завершили. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС.

«Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17. Этот компактный автомат по заданию Минобороны разработан нами для вспомогательных подразделений. Сейчас идет оформление документов, планируется присвоение литеры О1», — сказал он.

Автомат АМ-17 под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров весит 2,5 килограмма без магазина, а его длина составляет 740 миллиметров. Автомат использует стандартные магазины на 30 патронов. АМ-17 оснащен складным телескопическим прикладом и планкой Пикатинни для крепления аксессуаров и прицелов.

В октябре в «Калашникове» сообщили, что серийное производство АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить в следующем году. Оружие усовершенствовали по результатам опытно-боевой эксплуатации в зоне проведения спецоперации.