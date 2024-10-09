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«Калашников» освоит производство автомата для замены «Ксюхи»

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

«Калашников»: серийное производство автомата АМ-17 планируют освоить в 2025 году

Серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 миллиметра могут освоить в следующем году. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«"Концерн "Калашников" планирует начать в 2025 году освоение серийного производства 5,45-миллиметрового автомата малогабаритного АМ-17, усовершенствованного по результатам опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО. АМ-17 спроектирован в конструкторско-технологическом центре концерна с учетом требований, предъявляемых к современному автоматическому стрелковому оружию», — говорится в сообщении.

В концерне добавили, что после освоения производство АМ-17 планируют создать на его платформе линейку боевого и охотничьего оружия, в том числе под другие калибры. Новое оружие может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, который называют «Ксюхой». АКС-74У разработали в 1970-х для вооружения экипажей боевых машин и авиатехники.

Особенностью АМ-17 стало широкое использование высокопрочных полимеров в его конструкции. Это позволило применить современные решения, оставаясь в заданных массогабаритных характеристиках. Новый автомат получил складной телескопический приклад, планку Пикатинни для крепления аксессуаров и прицелов, двусторонний переводчик режимов стрельбы и рукоятку взведения, которую можно устанавливать на правую и левую стороны.

АМ-17 может использовать все типы патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров, принятые на вооружение Армии России. Автомат без магазина весит 2,5 килограмма, а его длина в боевом положении — 750 миллиметров.

В конце августа стало известно, что на вооружение Росгвардии приняли автомат Калашникова АК-12 образца 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АКС-74У
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
1 комментарий
№1
09.10.2024 01:33
Будем думать что у него не будет такого рассеивания как у "Ксюхи".
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