Испытание новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-19"

Северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что 31 октября 2024 года в КНДР произведен первый испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-19" (화성포-19, Hwasong-19). На запуске присутствовал руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын. Ракета была запущена с огромной 12-осной самоходной колесной пусковой установки-транспортера. Согласно официальным данным, ракета, запущенная по специальной "высотной" траектории, достигла максимальной высоты 7687,5 км и ее головная часть упала в заданном районе Японского моря на дистанции 1001,2 км. Продолжительность полета составила 5165 секунд. В пересчете на пуск по обычной баллистической траектории это дает оценку дальности ракеты не менее 15 тысяч км. Ракета "Хвасонпхо-19" имеет длину около 28 м, и предположительно, должна представлять тип твердотопливной "тяжелой" МБР с более тяжелой полезной нагрузкой на вооружении КНДР, наряду с более легкими твердотопливными МБР "Хвасонпхо-18", имеющими длину 25 м и размещаемыми на 9-осной колесной пусковой установке-транспортере. В сообщении ЦТАК прямо указывается, что МБР "Хвасонпхо-19" будет состоять на вооружении одновременно с МБР "Хвасонпхо-18".

Первый испытательный запуск новой северокорейской твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-19" (화성포-19, Hwasong-19), 31.10.2024 (с) ЦТАК

В сообщении ЦТАК дословно говорится:

Пхеньян, 1 ноября. /ЦТАК/- Великое дело КНДР, которая как ответственная ядерная держава надежно защищает мир и безопасность в регионе и на планете, достигает всестороннего процветания государства и улучшения благосостояния народа, сопровождается жестокими вызовами самых враждебных и угрожающих государств, нарастающей опасностью войны.

Превращение самых враждебных к КНДР противников в ядерный альянс, безумное наращивание американскими империалистами и марионетками РК вооруженных сил и их попытки к провокациям, которые в последнее время становятся беспрецедентными в истории, в диковинку, неограниченно вырывающиеся изо их рта угрожающие вздоры против власти КНДР наносят серьезный ущерб суверенитету и обстановке безопасности нашего государства, а также вызывают невыносимый гнев у нашей армии и народа, накаляют их волю к возмездию.

Сегодняшняя суровая действительность, серьезно напоминающая урок истории, что нарушение паритета сил между врагами и нами - это сразу означает войну, яснее ясного подтверждает необходимость абсолютной силы, способной постоянно сдерживать врагов и контролировать ситуацию, и справедливость ее непрерывного наращивания. Также требует непрестанного улучшения и разработки стратегических вооружений как сил сдерживания, позволяющих активно противостоять любым военным угрозам и предварительно подавить, сорвать провокационные попытки врагов и их волю к развязыванию войны.

Еще более подчеркивается актуальность стратегического выбора и его непременного исполнения для надежной защиты безопасности государства и мира в регионе от авантюристических военных вылазок агрессивного характера США и их сателлитов. В такое время снова появилась на свет новый реальный предмет, демонстрирующий абсолютное могущество ядерных боевых сил, которые с каждым днем стремительно развиваются.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын отдал Главному управлению ракетостроения приказ о проведении испытательного запуска новейшей МБР типа "Хвасонпхо-19". И утром 31 октября лично руководил на месте важным испытанием, ставящим эпохальную веху в увековечении абсолютного превосходства стратегических вооруженных сил Республики.

Сверхмощное абсолютное вооружение, рожденное мощью и духом КНДР, которые непрерывно наращивались во имя великого достоинства и чести Родины и народа, для обязанностей защитить мир и права на существование, которые нельзя уступить ни в коем случае, ради нового справедливого мира, где не допускаются война, гегемония и несправедливость, на рассвете вышло на огневой рубеж, проявляя признак новой силы, которую мир не испытал.

Товарищ Ким Чен Ын, несущий самую благородную и ответственную миссию - последовательно защитить государственный суверенитет КНДР, ее абсолютную безопасность и право на развитие, лично на полигоне ознакомился с положением подготовки к испытательному запуску стратегического вооружения и планом запуска, поднялся на центральный командно-наблюдательный пункт.

В преддверии исторического момента, когда будет показывать свою фигуру обновленное сверхмощное ударное средство КНДР - окончательно завершенная МБР, полигон кипел горячей волей всех научных сотрудников в области обороны и стратегических ракетчиков продемонстрировать могущественнейшие в мире силы сдерживания войны нашего государства и навести страх на самых жестоких противников, сумасшедших в антиреспубликанской ядерной конфронтационной амбиции.

Наступил момент демонстрации потрясающей мощи могущественнейшей в мире стратегической ракеты.

Готов к запуску!

Когда товарищ Ким Чен Ын разрешил испытательный запуск новейшей МБР, начальник Главного управления ракетостроения, генерал армии Чан Чхан Ха отдал приказ о запуске почетной второй краснознаменной роте.

Под громкий грохот реальный предмет абсолютной мощи, заряженный пламенной волей корейского народа к уничтожению врагов и чувством ненависти к ним, стремлением смести с лица земли всякие зла и несправедливость, величаво поднялся в воздух, извергая бурный поток огня.

Запущенная ракета пролетела 5156 секунд, дальность ее полета составила 1001,2 км, а максимальная высота - 7687,5 км. Ракета попала в намеченную акваторию в открытых водах Корейского Восточного моря.

Испытательный запуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

Нынешний испытательный запуск новейшего стратегического вооружения побил рекорд мощности стратегической ракеты, также в полной мере продемонстрировал современность и надежность могущественнейших в мире стратегических сдерживающих сил КНДР.

На месте запуска товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение, что несомненный успех в испытательном запуске новейшей МБР продемонстрировал на весь мир то, что наш господствующий статус в разработке и создании однородных средств доставки ядерного оружия является необратимым.

Окончательно завершенная система вооружения МБР нового типа "Хвасонпхо-19", которую будут использовать стратегические вооруженные силы Республики вместе с МБР типа "Хвасонпхо-18" по составленному партсъездом перспективному плану строительства ядерных вооруженных сил государства, будет выполнять миссию и задачи как первое ведущее и главное средство в обороне КНДР, последовательном сдерживании агрессивных актов и надежной защите безопасности государства.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что нынешний запуск является подходящей военной деятельностью, последовательно соответствующей объявлению нашей воли к противодействию врагам, которые в последние дни умышленно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности Республики, также необходимым процессом на пути к непрестанному повышению уровня стратегических наступательных вооруженных сил нашего государства.

Он подчеркнул: Опасные происки врагов, направленные на укрепление ядерного альянса, и их разнообразные авантюристические военные действия, которые мы видим в последние дни, еще более выделяют важность укрепления наших ядерных вооруженных сил. Нам ни в коем случае нельзя допускать приближение всяких угроз к сфере влияния на безопасность государства.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что ситуация безопасности нашего государства, нарастающие перспективные угрозы и вызовы требуют от нас дальше укреплять современные стратегические наступательные вооруженные силы и еще полнее готовиться к ядерному противодействию. И еще раз заверил, что КНДР ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление ядерных вооруженных сил.

Товарищ Ким Чен Ын от имени партии, правительства и всего корейского народа выразил наивысшую благодарность научным сотрудникам в области обороны и рабочему коллективу ВПК, которые внесли особый вклад в демонстрирование на весь мир всей полноты беспримерной способности Республики к стратегическому ядерному удару.

Товарищ Ким Чен Ын еще раз подчеркнул, что только мир, защищаемый могучими силами, способными приручать и сдерживать врагов, является надежным, безопасным и прочным миром, вот в чем заключается надежная гарантия благополучия и будущего нашего государства и народа. И осветил программные задачи, которые для области науки обороны служат постоянным руководством к действию в претворении в жизнь линии на укрепление ядерных вооруженных сил государства для сохранения мира.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что наш коллектив научно-технических работников - оборонщиков, которые всегда остаются верными и абсолютными в претворении в жизнь требований революции, будет достигать более замечательных успехов в развитии дела обороны, чтобы всегда быть верными своей священной ответственности и обязанности. И на историческом месте, где еще раз продемонстрировано абсолютное могущество нашего государства, сфотографировался на память с героями этого великого события.

Весь научный коллектив в области обороны и стратегические ракетчики выразили пламенную решимость сделать арсенал чучхейской революции более мощным, несокрушимым и с удесятеренной энергией самоотверженно трудиться в священной борьбе за укрепление готовности государства к ядерному противодействию.

Фотографии ЦТАК via материал коллеги imp_navigator :