Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Второе успешное испытание северокорейской твердотопливной МБР

12 июля КНДР провела второе успешное испытание своей новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" (Хвасонпхо-18). Традиционно для северокорейских испытаний, ракеты была запущена по очень крутой траектории, поэтому дальность ее испытательного полета составила чуть более 1000 км, зато максимальная высота на которую она поднялась - около 6650 км и летела ракета почти 75 минут. Эти данные примерно соответствуют тем, что сообщали и Япония с Южной Кореей, военные которых зафиксировали 12 июля пуск из КНДР ракеты, которая пролетела порядка 1000 км и поднялась на высоту более 6000 км.

Как указано в официальном сообщении ЦТАК:

В рамках укрепления права на самозащиту для надежной защиты безопасности нашего государства и мира в регионе от катастрофы ядерной войны, для последовательного сдерживания весьма опасных военных вылазок враждебных сил 12 июля Главное ракетное управление произвело испытательный запуск МБР нового типа "Хвасонпхо-18" - ведущей системы вооружения стратегических вооруженных сил КНДР.

Нынешний испытательный запуск произведен по стратегическому рассуждению и важному решению Центрального Военного Комитета партии в серьезный период, когда в результате беспрецедентного возрастания военных провокаций США и их сателлитов, враждебно относящихся к КНДР, обстановка военной безопасности на Корейском полуострове и в регионе подступила к грани ядерного кризиса, превышающего времена холодной войны.

США, которые в апреле сфабриковали "Вашингтонскую декларацию" - антиреспубликанскую программу ядерной конфронтации, замышляют откровенно сговориться об использовании ядерного оружия против нашего государства на заседании "консультативной группы по ядерным вопросам", которая станет основой "трехстороннего ядерного альянса" США, Японии и Южной Кореи. А также под предлогом повышения "уровня регулярной демонстрации" стратегических средств США постоянно перебрасывают атомную подлодку и ядерный стратегический бомбардировщик на Корейский полуостров и вокруг него, таким образом, доводят ситуацию в регионе до грани небывалой в истории ядерной войны.

Более серьезным является то, что США, которые, нарушая даже нашу суверенную территорию, цепляются за крайне провокационный воздушный шпионаж, впервые за последние 40 лет пытаются перебросить в Южную Корею свою атомную субмарину со стратегическим ядром и повторно ввезти на Корейский полуостров ядерное оружие.

Такое военное бесчинство США является исключительно провокационным деянием агрессивного характера, приводящим ситуацию на Корейском полуострове к практическому вооруженному столкновению, значительно превысив уровень постоянной боевой готовности против другой воюющей стороны, что оказывает необратимое отрицательное влияние на военно-политическую ситуацию и архитектуру безопасности в данном регионе.

Бешенные конфронтационные попытки США и Южной Кореи, которые будут вызвать серию новых ядерных кризисов на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии, подошли к недопустимому пределу. Такая нынешняя ситуация требует от КНДР физическими силами сдержать безумную военно-политическую провокацию враждебных сил, придать более мощный импульс укреплению самооборонной мощи, самооборонных сил сдерживания ядерной войны для неприступной защиты самого себя.

Испытательный запуск МБР нового типа является необходимым процессом, нацеленным на дальнейший рост стратегических ядерных вооруженных сил Республики. Также это является мощным действенным предостережением для того, чтобы ясно показать незыблемую волю к подавляющему реагированию и реальный предмет физических сил нашим противникам, проводящим более отчетливую политику ядреного шантажа против нашего государства, еще раз дать им ясное понимание об опасности и неразумности антиреспубликаснкого военного выбора.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын лично руководил на месте испытательным запуском МБР нового типа "Хвасонпхо-18".

Испытательный запуск произведен в целях повторного подтверждения технической надежности и точности эксплуатации системы вооружения МБР нового типа.

Испытательный запуск совершен таким образом: учитывая безопасность окружающих стран и безопасность многоступенчатого отделения в ходе полета над территорией, провели первую ступень методом стандартного баллистического полета, а вторую и третью ступени - методом полета под большим углом, подтвердили технические характеристики всех систем вооружения в режиме максимальной дальности.

Как только уважаемый товарищ Ким Чен Ын поднялся на центральный командно-наблюдательный пункт и разрешил испытательный запуск МБР нового типа, генерал армии Ким Чон Сик отдал приказ о запуске второй краснознаменной роте Главного ракетного управления, отвечающей за испытательный запуск.

В тот момент, потрясая всю планету, раздался громкий грохот, провозглашающий на весь мир рождение субстанции, полностью заряженной нашей силой, нашей техникой, одновременно с этим огромный фюзеляж поднялся на космос, выпуская ярко-красные струи огня.

Испытательный запуск МБР нового типа не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

Запущенная ракета пролетела 4491 секунд, дальность ее полета составила 1001,2 км, а максимальная высота - 6648,4 км. Ракета попала в намеченную акваторию в открытом море Корейского Восточного моря.

Все новые рекорды, подтвержденные в ходе испытательного запуска, служат доказательством мощности, надежности и военной эффективности системы стратегического вооружения нового типа, также несомненным удостоверением надежности ядерных стратегических вооруженных сил нашей Республики.

Эта система вооружения МБР нового типа "Хвасонпхо-18", которой будут оснащать стратегические вооруженные силы КНДР по перспективному плану строительства ядерных вооруженных сил государства, будет выполнять миссию и обязанность самого мощного ведущего основного средства, предназначенного последовательно подавлять разные угрозы ядерной войны и провокационные агрессивные действия против Республики, подавляюще управляться с ними, надежно защищать безопасность нашего государства.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение результатами испытательного запуска. И с радостью сказал, что сегодняшний многозначительный успех, ярко продемонстрировавший мощное действительное положение нашей Республики, обладающей надежными самооборонными силами сдерживания ядерной войны, подавляющей наступательной силой, станет очередным важным сдвигом вперед в развитии стратегических вооруженных сил Республики.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что нынешняя нестабильная ситуация, когда враждебные силы с каждым часом серьезно угрожают обстановке безопасности на Корейском полуострове, требует от нас интенсивного приложения еще больших усилий к претворению в жизнь выдвинутой VIII съездом партии линии на укрепление сил сдерживания ядерной войны. И еще раз заявил, что стратегические линии и курс нашей партии и правительства Республики на продолжительное ускорение разработки более развитых, эффективных и благонадежных систем вооружений ни в коем случае не изменятся, не колеблются.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что, как показывает реальность, чем более усиливаются военные угрозы и вызовы со стороны враждебных сил, тем дальше запечатлеваются еще поразительные события на нашем пути продвижения вперед к укреплению государственной обороноспособности,- это общепризнанный закон. И повторно подчеркнул, что пока американские империалисты и южнокорейские марионеточные предатели отчаянно не признались в позорном поражении бессмысленной враждебной политики против КНДР и не отказались от нее, мы будем непрерывно предпринимать увесистое военное наступление.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын поставил перед областью оборонной науки стратегические задачи по мощному продвижению укрепления ядерных стратегических вооруженных сил Республики.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын горячо поздравил и поблагодарил всех ученых и техников оборонной научно-исследовательской области, которые добились крупного успеха в испытательном запуске новой системы стратегического вооружения в преддверии знаменательного 70-летия победы в войне, завоеванной великим корейским народом, разбив "Миф о могуществе" американских империалистов, тем самым обещали эпохе и будущему вечную победную историю.

Все ученые в отрасли обороны дали торжественную клятву выполнить важнейшую свою миссию и обязанность перед партией и революцией, Родиной и народом.