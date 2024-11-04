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Заложено научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" проекта 23680

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29 октября 2024 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (в составе АО "Объединённая судостроительная корпорация") состоялась церемония закладки научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680 (заводской номер 02500), строящегося для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромета).

Закладная доска научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680 (заводской номер 02500), заложенного на АО "Адмиралтейские верфи" для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромета) 29.10.2024 (с) paluba.media

Контракт на строительство научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов" был заключен Росгидрометом с Адмиралтейскими верфями 6 марта 2023 года. Судно, предназначенное для выполнения антарктической программы Российской Федерации, будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Сдача судна по условиям контракта запланирована на декабрь 2028 года. НЭС увековечит на своем борту имя известного океанолога, члена-корреспондента РАН Ивана Фролова, который в течение двух десятилетий возглавлял ААНИИ. Планируется, что судно "Иван Фролов" заменит нынешний флагман полярного флота научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" и будет оставаться в строю не менее 30 лет.

Правительственное распоряжение о выделении 39,7 млрд рублей в 2023-2028 годах на строительство НЭС "Иван Фролов" премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в конце декабря 2022 года.

Разработчиком НЭС проекта 23680 является АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (в составе ОСК). Это универсальное судно для Арктики и Антарктики, обеспечивающее существующую инфраструктуру и функционирование полярных станций и проведение научных исследований, имеющее класс РСКМ (*) Arc7 (hull, machinery) [1] AUT1-C EPP ECO BWM (T) HELIDECK-H DE-Tier III Special purpose ship. Новое НЭС предназначено для замены персонала антарктических станций; материально-технического обеспечения антарктических станций; выгрузки на необорудованный берег, ледяной барьер, припай; проведения морских научно-исследовательских работ в океане; вывоза отходов и мусора.

Судно проекта 23680 будет иметь водоизмещение 25308 тонн и дедвейт около 9200 тонн. Длина наибольшая судна составит 164,8 м, ширина наибольшая 26 м, высота борта 13,5 м, осадка по конструктивной ватерлинии 8,5 м. Судно будет оснащено энергетической установкой с полным электродвижением, включающей дизель-генераторы и две винто-рулевые колонки мощностью по 8 МВт. Скорость полного хода составит 16 узлов.

На борту судна разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Грузовые возможности будут включать прием 2500 тонн генерального сухого груза или 100 контейнеров, 5000 тонн дизельного и авиационного топлива, 800 бочек технического масла. Для грузовых операций будут установлены два 27-метровых 50-тонных носовых крана и два 27-метровых 12-тонных кормовых крана. Экипаж судна составит 70 человек с возможностью приема еще 170 научных специалистов и пассажиров.

Сейчас флагманом флота ААНИИ и антарктических экспедиций является научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" финской постройки проекта 758, введенное в эксплуатацию в 1987 году. Для его замены ранее на Адмиралтейских верфях было построено НЭС "Академик Трешников" проекта 22280, введенное в эксплуатацию в 2012 году, однако в силу меньшего размера и недостатков конструкции оно так и не смогло заменить "Академика Федорова", что оставляло вопрос о постройке нового крупного антарктического НЭС для замены последнего открытым до настоящего времени.

Рендерные изображения научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680 (заводской номер 02500), заложенного на АО "Адмиралтейские верфи" для Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромета) (с) АО "Невское проектно-конструкторское бюро"

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Страны
Россия
Продукция
Академик Федоров
Ка-32
Ми-38
Ми-8
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
Арктика
Проект-75
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