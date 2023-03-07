Подписан контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» проекта 23680

6 марта 2023 года АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург, в составе АО "Объединённая судостроительная корпорация") и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) подписали контракт на строительство научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680. Судно, предназначенное для выполнения антарктической программы Российской Федерации, будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Сдача судна запланирована на декабрь 2028 года. Планируется, что судно "Иван Фролов" заменит нынешний флагман полярного флота научно-экспедиционное судно (НЭС) "Академик Федоров" и будет оставаться в строю не менее 30 лет.

Модель научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680, контракт на строительство которого был заключен Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидрометом) с АО "Адмиралтейские верфи" (с) АО "Объединённая судостроительная корпорация"

"Новое научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" необходимо для бесперебойной работы Антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещено 5 круглогодичных станций и 5 сезонных баз. Нынешнее судно, которое доставляет полярников и грузы в Антарктиду, уже устаревает и осталось как раз немного времени, чтобы ввести в строй новое судно. "Иван Фролов" будет судном "пять в одном": танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно. Строить его будут "Адмиралтейские верфи" - у питерских корабелов просто огромные компетенции. Как пример, они построили уникальную для всего мира ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс", которая сейчас дрейфует в высокоширотной Арктике", - заявил присутствовавший на церемонии подписания контракта министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

"У нас есть достаточно обширный график работы, он расписан до декабря 2028 года. (...) У нас контракт на проектирование и строительство. Проектирование будет длиться весь этот год, закладывать судно будем в следующем году", - заявил на церемонии руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Правительственное распоряжение о выделении 39,7 млрд рублей в 2023-2028 годах на строительство НЭС "Иван Фролов" премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в конце декабря 2022 года.

"Иван Фролов" сможет обслуживать действующие российские станции в Антарктиде и Арктике. Судно ледового класса Arc7 будет иметь водоизмещение около 25 000 тонн и дедвейт около 9200 тонн. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на два вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Численность экипажа и спецперсонала нового НЭС составит 240 человек. НЭС увековечит на своем борту имя известного океанолога, члена-корреспондента РАН Ивана Фролова, который в течение двух десятилетий возглавлял ААНИИ.

Разработчиком НЭС проекта 23680 является АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (в составе ОСК). Это универсальное судно для Арктики и Антарктики, обеспечивающее существующую инфраструктуру и функционирование полярных станций и проведение научных исследований, имеющее класс РСКМ (*) Arc7 (hull, machinery) [1] AUT1-C EPP ECO BWM (T) HELIDECK-H DE-Tier III Special purpose ship. Согласно данным проектанта, судно имеет характеристики:

Длина наибольшая, м - 164,8Ширина наибольшая, м - 26

Высота борта, м - 13,5

Осадка, м - 8,5

Водоизмещение, т - около 25 000

Экипаж + спецперсонал,чел. - 240

Дедвейт, т - около 9200

Назначение:

- Замена персонала арктических и антарктических станций;

- Проведение морских научно-исследовательских работ;

- Выгрузка на необорудованный берег, ледяной барьер, припай;

- Материально-техническое обеспечение полярных станций;

- Вывоз отходов и мусора из Арктики и Антарктики;

- Мониторинг и охрана окружающей среды.

Функциональные особенности:

- Научное судно;

- Пассажирское судно;

- Базирование вертолетов;

- Ледокол;

- Танкер;

- Сухогруз;

- Контейнеровоз.

Научный комплекс:

- Сухая лаборатория;

- Мокрая лаборатория;

- Гидрохимическая лаборатория;

- Гидрографическая лаборатория;

- Метеосиноптическая лаборатория;

- Геолого-геофизическая лаборатория;

- Гравиметрическая лаборатория;

- Лаборатория приема спутниковой гидрометеорологической информации;

- Ледоисследовательская лаборатория;

- Лаборатория мониторинга ледовых нагрузок;

- Ледоисследовательская холодная лаборатория.

Палубное научное оборудование и вертолетный комплекс:

- Базирование вертолетов;

- П-рама высотой 8 м;

- Многолучевой эхолот;

- Разъездной рабочий катер;

- Заваливающаяся кран-балка;

- Носовая грузовая площадка;

- Кормовая вертолетная площадка;

- Ангар на 2 вертолета Ми-8, Ми-38 или Ка-32.

Грузовые возможности:

- Сухие грузы или 100 контейнеров;

- 2 носовых крана 50т х 27 м;

- 2 кормовых крана 12т х 27 м;

- Топливо дизельное и авиционное 5000 т;

- Технические масла в бочкотаре 800 ед.

Напомним, что сейчас флагманом флота ААНИИ и антарктических экспедиций является научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" финской постройки проекта 758, введенное в эксплуатацию в 1987 году. Для его замены ранее на Адмиралтейских верфях было построено НЭС "Академик Трешников" проекта 22280, введенное в эксплуатацию в 2012 году, однако в силу меньшего размера и недостатков конструкции оно так и не смогло заменить "Академика Федорова", что оставляло вопрос о постройке нового крупного антарктического НЭС для замены последнего открытым до настоящего времени.

Изображения научно-экспедиционного судна "Иван Фролов" проекта 23680 (с) АО "Невское проектно-конструкторское бюро"