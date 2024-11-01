«Калашников» поставил «Индикатор» заказчику

«Калашников»: ЦНИИточмаш поставил мишенный комплекс «Индикатор» заказчику

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») поставил заказчику автоматизированный мишенный комплекс (АМК) «Индикатор». Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что специалисты ЦНИИточмаш завершили работы по установке «Индикатора» на предприятии заказчика.

«Индикатор», который является инициативной разработкой института, изготовлен с использованием отечественных комплектующих. Также в комплексе применили оригинальное программное обеспечение.

«Комплекс предназначен для бесконтактного измерения координат пуль в мишенной плоскости и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы, не имеет отечественных аналогов», — говорится в сообщении. АМК представляет собой виртуальную мишень, которая работает на основе принципа акустической локации ударной волны сверхзвуковых объектов. В концерне подчеркнули, что использование «Индикатора» повышает производительность испытаний.

Ранее в октябре стало известно, что ЦНИИточмаш начал поставку заказчику прицелов-приборов наблюдения 1П45-1 для противотанкового ракетного комплекса «Корнет».