Саудовская Аравия заказала в Испании еще три корвета проекта Avante 2200

Министерство обороны Саудовской Аравии 29 октября 2024 года подписало межправительственный контракт с министерством обороны Испании о строительстве для военно-морских сил Саудовской Аравии еще трёх больших корветов испанского проекта Avante 2200 в рамках так называпемого второго этапа саудовской программы Al Sarawat, в дополнение к пяти корветам, уже построенным по первому этапу программы Al Sarawat. Строительство трёх новых кораблей, как и пяти предыдущих, осуществит испанское судостроительное объединение Navantia. Параметры контракта не сообщаются.

Корвет Al Diriyah испанской постройки проекта Avante 2200 ВМС Саудовской Аравии (с) министерство обороны Саудовской Аравии

Объединение Navantia подписало первые контракты на общую сумму более 2,5 млрд евро на постройку для ВМС Саудовской Аравии пяти первых корветов проекта Avante 2200 по программе Al Sarawat в апреле 2018 года. Контракты предусматривали также полную техническую поддержку жизненного цикла в течение пяти лет с момента поставки первого корабля, с опционом на пять лет. В денежном выражении это стало крупнейшим экспортным контрактом в истории испанской судостроительной промышленности.

Строительство корветов было осуществлено на предприятии Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе. Церемония начала строительства (первой резки стали) головного корвета Al Jubail (бортовой номер "828") была произведена там 15 января 2019 года. Головной корабль Al Jubail был спущен на воду 22 июля 2020 года и 5 сентября 2021 года вышел на заводские ходовые испытания, а 31 марта 2022 года был передан в Кадисе саудовскому флоту.

Второй корвет Al Diriyah (бортовой номер "830") был сдан ВМС Саудовской Аравии 26 июля 2022 года, третий корвет Ḥaʼil (бортовой номер "832") был сдан 4 декабря 2022 года, четвертый Jazan (бортовой номер "834") был сдан 4 декабря 2023 года, и пятый Unayzah (бортовой номер "836") - 7 марта 2024 года. Корветы получили названия в честь саудовских городов.

Саудовское военно-промышленное объединение Saudi Arabian Military Industries (SAMI) в рамках программы Al Sarawat создало с Navantia совместное предприятие SAMI Navantia в саудовской Джидде, задачей которого является частичная локализация в Саудовской Аравии ряда систем радиоэлектронного вооружения для данных корветов, а также его установка и интеграция как на эти корабли, так и на другие перспективные корабли и катера саудовского флота. Соответственно, четвертый и пятый корветы Jazan и Unayzah после спуска на воду в Кадисе были в 2021-2022 годах были перевезены на транспортных судах в Джидду, где и прошли достройку, интеграцию, укомплектование и испытания и где и были переданы саудовскому флоту. Строительство трех заказанных теперь дополнительных корветов этого типа, видимо, будет осуществлено по той же схеме. Совместное предприятие SAMI Navantia будет также осуществлять техническую поддержку и ремонт корветов во время их нахождения в составе ВМС Саудовской Аравии.

Ранее в 2008-2012 годах Navantia уже построила четыре патрульных корабля проекта Avantе 2200 (POVZEE) для ВМС Венесуэлы (тип Guaiquerí). В отличие от венесуэльских кораблей, корветы модификации этого проекта для ВМС Саудовской Аравии являются более мощно вооруженными многофункциональными кораблями. Полное водоизмещение саудовских корветов составляет около 2800 тонн, наибольшая длина корпуса 104,2 м, ширина 14,4 м, осадка 4,3 м. Двухвальная дизельная энергетическая установка с четырьмя дизельными двигателями MTU обеспечивает скорость полного хода до 27 уз. Дальность плавания 5000 миль на скорости 15 уз. Экипаж 102 человека, автономность 21 сутки.

Вооружение саудовских кораблей составляют две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет MBDA Exocet MM40 Block 3, 16-зарядная вертикальная пусковая установка зенитного ракетного комплекса MBDA VL MICA NG, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid, 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millenium, две 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Nexter Narwhal, четыре 12,7-мм пулемета, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32. В ангаре обеспечено базирование вертолета 10-тонного класса.

Особенностью саудовского проекта стало широкое применение на нем электронных систем разработки и производства самой Navantia - АСБУ CATIZ, комплекса связи HERMESYS, системы управления огнем DORNA, "интегрированного мостика" MINERVA и системы общекорабельной автоматизации Integrated Platform Control System. Установлены РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-4D и подкильная и буксируемая ГАC производства Thales.