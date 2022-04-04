Саудовская Аравия получила первый корвет испанского проекта Avante 2200

31 марта 2022 года в испанской военно-морской базе Ла-Каррака в Сан-Фернандо в Кадисе состоялась церемония передачи военно-морским силам Саудовской Аравии головного построенного испанским судостроительным объединением Navantia в заказанной серии из пяти единиц большого корвета Al Jubail (бортовой номер "828", строительный номер С546) проекта Avante 2200.

Переданный ВМС Саудовской Аравии построенный испанским судостроительным объединением Navantia головной корвет Al Jubail (бортовой номер "828") проекта Avante 2200 в серии из пяти единиц. Кадис (Испания), 31.03.2022 (с) Navantia

В церемонии приняли участие командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдулла Аль-Гофейли и начальник штаба ВМС Испании адмирал Антонио Марторелл Лакаве.

Напомним, что контрактные соглашения стоимостью около 2,5 млрд евро на строительство объединением Navantia пяти больших корветов проекта Avante 2200 для ВМС Саудовской Аравии в рамках саудовского проекта Al Sarawat были подписаны 12 апреля 2018 года. В денежном выражении это крупнейший экспортный контракт в истории испанской судостроительной промышленности. Согласно уточненному графику, головной корабль должен был быть сдан саудовской стороне к концу 2021 года, а последний - в 2024 году.

Церемония начала строительства (первой резки стали) головного корвета Al Jubail (бортовой номер "828") была произведена на предприятии Navantia в Сан-Фернандо в Кадисе 15 января 2019 года, где и ведется строительство всей серии. Головной корабль был спущен на воду 22 июля 2020 года и 5 сентября 2021 года вышел на заводские ходовые испытания.

Спуск на воду второго строящегося корвета Al Diriyah (бортовой номер "830") был произведен в Кадисе 16 ноября 2020 года, третьего Ḥaʼil (бортовой номер "832") - 28 марта 2021 года, четвертого Jazan (бортовой номер "834") - 24 июля 2021 года, и пятого Unayzah (бортовой номер "836") - 4 декабря 2021 года. Корветы получили названия в честь саудовских городов.

Контракт предусматривает также полную техническую поддержку жизненного цикла в течение пяти лет с момента поставки первого корабля, с опционом на пять лет.

Саудовское военно-промышленное объединение Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписало с Navantia соглашение о создании совместного предприятия, которое осуществит частичную локализацию в Саудовской Аравии ряда систем радиоэлектронного вооружения для данных корветов, а также будет осуществлять его установку и интеграцию как на эти корабли, так и на другие перспективные корабли и катера саудовского флота. Совместное предприятие будет также осуществлять техническую поддержку и ремонт корветов во время их нахождения в составе ВМС Саудовской Аравии.

Ранее в 2008-2012 годах Navantia уже построила четыре патрульных корабля проекта Avantе 2200 (POVZEE) для ВМС Венесуэлы (тип Guaiquerí). В отличие от венесуэльских кораблей, корветы модификации этого проекта для ВМС Саудовской Аравии будут более мощно вооруженными многофункциональными кораблями. Согласно данным Navantia, полное водоизмещение этих корветов составит более 2500 тонн, длина корпуса 104 м, ширину 14 м. Двухвальная дизельная энергетическая установка с двигателями MTU обеспечит скорость полного хода до 27 уз. Экипаж 102 человека, автономность 21 сутки.

Вооружение саудовских кораблей составят две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет Boeing Harpoon Block II, 16-зарядная вертикальная пусковая установка зенитного ракетного комплекса Raytheon ESSM, одна 76-мм/62 универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, один 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millenium, две малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки, четыре 12,7-мм пулемета, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата. В ангаре обеспечено базирование вертолета 10-тонного класса.

Особенностью саудовского проекта стало широкое применение на нем электронных систем разработки и производства самой Navantia - АСБУ CATIZ, комплекса связи HERMESYS, системы управления огнем DORNA, "интегрированного мостика" MINERVA и системы общекорабельной автоматизации Integrated Platform Control System. Установлена РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-3D.

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