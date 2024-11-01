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В зоне СВО заметили квадрокоптер с «мангалом»

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Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom
Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom .

В зоне СВО заметили дрон Mavic с решеткой для тарана БПЛА противника

Российские бойцы оснастили квадрокоптер Mavic решеткой для тарана беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Фотографию дрона с «мангалом» опубликовал Telegram-канал «Сибирское объединение».



Аппарат получил легкую решетку под нижней частью корпуса. Заметная деталь повышает защищенность аппарата при воздушном таране. «Такая конструкция позволяет повредить лопасти дрона противника и при этом сохранить свою "птичку"», — говорится в сообщении.

Гражданские квадрокоптеры Mavic активно применяют в зоне специальной военной операции (СВО) для тактической разведки и корректировки артиллерийского огня. Также модифицированные дроны используют в качестве бомбардировщиков.

Ранее стало известно, что операторы дронов Южной группировки российских войск начали применять сети для перехвата квадрокоптеров противника.

В сентябре издание Forbes писало, что операторы разведывательных дронов Вооруженных сил России начали использовать камуфляжную раскраску для защиты аппаратов от БПЛА-перехватчиков.

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