Войти
Lenta.ru

Российские военные рассказали о ловле дронов сетью

396
0
0
Кадр: Галина Зверева /  ТАСС
Кадр: Галина Зверева /  ТАСС.

Российские военные применяют сбрасываемые сети для перехвата дронов ВСУ

Операторы дронов Южной группировки российских войск начали применять сети для перехвата квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом военнослужащие рассказали ТАСС.

В ходе перехвата дрон подлетает к аппарату противника сверху и сбрасывает на него сеть. Из-за опутывания несущих винтов нейтрализованный беспилотник падает.

«Это наша разработка, новинка. Очень удачная и эффективная. Идея родилась относительно недавно, для ее реализации есть все необходимое. Принцип прост. Фактически, мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за два месяца при помощи сети удалось обезвредить 560 разведывательных и ударных дронов противника.

Ранее появилось видео, демонстрирующие перехват дрона ВСУ квадрокоптером с устройством для метания сети.

В августе в конструкторском бюро «Талламхо» сообщили о подготовке к испытаниям акустического детектора «Капкан», предназначенного для уничтожения дронов «Баба-Яга» и бронетехники противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 13:52
  • 5316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС