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На Западе оценили потери украинских Abrams

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Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com.

MWM: Киев потерял две трети переданных ВСУ танков Abrams

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две трети переданных Киеву танков M1A1 SA Abrams производства США. Потери машин этого типа оценили в публикации западного издания Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на сообщения о захвате российскими бойцами очередного Abrams 47-й механизированной бригады ВСУ у города Покровска. Отмечается, что с момента появления M1A1 в зоне проведения спецоперации несколько машин стали трофеями Вооруженных сил России, а большую часть танков уничтожили или вывели из строя.

«Более 20 из 31 танка Abrams, поставленного на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены», — пишет MWM. Автор подчеркнул, что чаще всего Abrams поражали управляемыми артиллерийскими боеприпасами и дронами-камикадзе.

Переданные Киеву M1A1 SA (Situational Awareness) отличаются от базовых M1A1 модернизированной системой управления огнем с новым тепловизионным прицелом, пулеметом с тепловизором и урановой броней третьего поколения. При этом считается, что поставленные на Украину Abrams лишили урановой брони.

Ранее появились фотографии украинских M1A1, которые оснастили дополнительными защитными элементами. Abrams получили блоки советской динамической защиты «Контакт» и решетчатые экраны для защиты от дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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