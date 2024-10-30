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В России разработали новый патрон для АК

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Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia
Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia.

В России разработали патрон с повышенной бронепробиваемостью для АК

Российские специалисты разработали патрон для стрелкового оружия с повышенной бронепробиваемостью. Новое изделие можно выпускать в калибре 5,45 миллиметра, который используется в АК-74, сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

«Задача, решаемая настоящим изобретением, и достигаемый технический результат заключаются в создании универсального патрона стрелкового оружия с повышенными бронепробивными свойствами с использованием в его конструкции экологически чистых материалов», — говорится в документе.

Отмечается, что экспериментальные патроны калибра 5,45 миллиметра испытали стрельбой по бронеплите из АК-74М на дистанциях 100 и 150 метров. На меньшей дистанции эффективность нового изделия составила 100 процентов, а при стрельбе с расстояния 150 метров — 60 процентов. При этом штатный патрон продемонстрировал эффективность на уровне 80 процентов на дистанции 100 метров, а эффективность стрельбы с расстояния 150 метров оказалась нулевой.

В декабре 2023 года стало известно, что Тульский патронный завод запатентовал патрон повышенной пробиваемости для различного стрелкового оружия, включая автомат Калашникова. Патрон получил пулю с бронебойным сердечником и удлиненной обтекаемой головной частью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
ТПЗ ОАО
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