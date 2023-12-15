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В России запатентовали новый патрон для автомата Калашникова

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Патроны калибра 5,45&#215;39 мм
Патроны калибра 5,45×39 мм.
Источник изображения: Public domain

Тульский патронный завод (ТПЗ) запатентовал патрон повышенной пробиваемости для различного стрелкового оружия, включая автомат Калашникова, который предназначен для поражения живой силы противника в технике. Это следует из описания изобретения к патенту, передает ТАСС.

«В результате использования изобретения был создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов броневой индивидуальной защиты человека, предназначенный также для поражения живой силы противника, находящейся в легкобронированной и небронированной технике, при этом сохранились комфортный импульс отдачи и габариты стрелкового оружия», — говорится в документе.

Отмечается, что длина боеприпаса составляет 55-63 миллиметра. Патрон получил гильзу бутылочной формы и пулю с бронебойным сердечником и удлиненной обтекаемой головной частью. Согласно описанию, создатели решили остановиться на калибре патрона 6,02 миллиметра, который может измениться в ту или иную сторону. В документе подчеркнули, что геометрические и другие параметры боеприпаса останутся в обозначенных приделах при сохранении заявленных характеристик.

«Габаритные размеры позволяют отнести [боеприпас] к классификации промежуточных патронов условно малого калибра, что делает возможным его использование в автоматическом оружии, например, в автоматах Калашникова», — добавили в описании.

Разработчики отмечают, что новый патрон должен занять нишу между боеприпасами калибров 5,45 и 7,62 миллиметра. От первых он отличается лучшими характеристиками дальности пробития элементов защиты, а преимуществом перед вторыми станет более комфортная отдача и меньшие габариты.

В ходе экспериментов патрон пробил плиты из стали А3 толщиной 8 и 10 миллиметров с расстояния в 300 метров в 100 процентов случаев, а при использовании плит из пулестойкой стали 2П этот показатель составил 85 процентов.

Ранее в декабре специалист ЦКИБ СОО Алексей Матвеев сообщил, что российская крупнокалиберная винтовка ОСВ-96 получила новые моноэлементные пули, позволяющие пробивать бронетранспортеры стран НАТО.

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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ОСВ-96
Компании
Концерн Калашников
ТПЗ ОАО
Проекты
NATO
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