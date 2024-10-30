Спутник производства Boeing развалился на 500 обломков

ExoAnalytic: спутник Intelsat-33e развалился на 500 обломков

Геостационарный спутник Intelsat-33e развалился на 500 обломков. Об этом со ссылкой на данные компании ExoAnalytic сообщает издание SpaceNews.

«Размер отслеживаемого нами [космического] мусора варьируется от небольших фрагментов примерно с мяч для софтбола до более крупных кусков размером с дверь автомобиля», — сказал технический директор компании Билл Териен в электронном письме изданию.

По его словам, большинство осколков спутника, произведенного компанией Boeing для люксембургского оператора Intelsat, имеют небольшие размеры, а точное определение их количества зависит от условий наблюдения.

О разрушении спутника Intelsat-33e впервые сообщили западные СМИ 19 октября. Через двое суток об этом инциденте заговорили в российской госкорпорации «Роскосмос», которая околоземной орбите насчитала свыше 80 обломков геостационарного спутника.