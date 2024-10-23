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«Роскосмос» зафиксировал свыше 80 обломков спутника Intelsat-33e

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Фото: Intelsat
Фото: Intelsat.

«Роскосмос»: зафиксировано свыше 80 обломков спутника Intelsat-33e

Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) зафиксировано свыше 80 обломков геостационарного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая орбитальную группировку госкорпорации», — заявили в «Роскосмосе».

Там добавили, что изучение траектории движения фрагментов космического аппарата показало, что его разрушение «носило одномоментный и высокоэнергетический характер».

О разрушении спутника Intelsat-33e впервые сообщили западные СМИ 19 октября. Через двое суток об этом инциденте заговорили в российской госкорпорации.

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Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
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