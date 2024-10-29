Войти
Lenta.ru

Первый российско-китайский спутник запустят в ноябре

405
0
0
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com
Фото: Roscosmos / Globallookpress.com.

АмГУ: российско-китайский спутник «Дружба АТУРК» запустят 5 ноября с Восточного

Первый российско-китайский университетский спутник «Дружба АТУРК» запустят 5 ноября с космодрома Восточный. Об этом сообщается на сайте Амурского государственного университета (АмГУ).

Спутник отправят в космос при помощи ракеты «Союз-2.1б». «Разработка аппарата велась несколько лет в рамках реализации программы сотрудничества КНР и России в космической отрасли на 2023-2027 годы», — говорится в сообщении.

«Дружбу АТУРК» сконструировали студенты Харбинского политехнического университета и Амурского госуниверситета. Аппарат несет разработанную в Харбинском политехе камеру высокого разрешения, которая может детально зафиксировать участок размером 2,5 метра. Студенты АмГУ разработали для спутника модуль «Фотон-Амур», который позволяет исследовать воздействие космического пространства на работу фотоэлектрических преобразователей.

Материал для фотоэлектрических преобразователей модуля создали молодые ученые АмГУ в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени Константина Циолковского. По словам директора центра Дмитрия Фомина, в случае успешного тестирования материала можно будет сократить расходы на производство спутников. Сейчас в космических аппаратах на низких околоземных орбитах используют солнечные панели на основе соединений арсенида галлия, который отличается дороговизной.

Ранее в октябре обозреватель американского издания Defense News Кортни Элбон писала, что за последние 12 лет Китай на порядок увеличил число своих спутников на орбите. В 2012 году в орбитальной группировке Пекина было менее 100 аппаратов, а в сентябре 2024-го Китай запустил свой 1000-й спутник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 16:23
  • 5303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 19:03
  • 9
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 13:23
  • 1
Сражения высокоточной массы (Foreign Affairs, США)
  • 28.10 11:34
  • 1
Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО
  • 28.10 10:29
  • 0
Призрак цветных революций бродит по миру
  • 28.10 04:26
  • 4
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 28.10 03:15
  • 0
Ответ на "В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр" "
  • 28.10 02:54
  • 2
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"