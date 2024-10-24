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В США пересчитали китайские спутники

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Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters.

Defense News: за 12 лет Китай на порядок увеличил число спутников на орбите

За последние 12 лет Китай на порядок увеличил число своих спутников на орбите. Китайские космические аппараты пересчитал обозреватель американского издания Defense News Кортни Элбон.

«В 2012 году у Китая было менее 100 спутников на орбите. В прошлом месяце страна запустила свой 1000-й космический аппарат», — говорится в публикации.

По словам генерал-майора Грегори Ганьона, количественный рост китайской группировки сопровождается ее качественным улучшением. «Подобное вооружение противника вызывает глубокую обеспокоенность», — заявил офицер.

По его оценке, вызов со стороны Китая требует увеличения финансирования американских космических программ, в частности, систем, отслеживающих запускаемые КНР спутники.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай запустил вторую партию спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), иначе известной как G60 Starlink и выступающей аналогом системы Starlink американской компании SpaceX.

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Страны
Китай
США
Компании
SpaceX
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