Китай запустил вторую партию аналога Starlink

Китай запустил вторую партию спутников системы Qianfan

Китай запустил вторую партию спутников группировки Qianfan («Тысяча парусов»), иначе известной как G60 Starlink и выступающей аналогом системы Starlink американской компании SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Партия из 18 космических аппаратов компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) была запущена на околоземную орбиту на ракете Long March 6A, стартовавшей 15 октября с космодрома Тайюань в северной китайской провинции Шаньси.

Первая партия из 18 спутников G60 Starlink была запущена 6 августа.

Группировка Qianfan первого этапа будет включать 1296 спутников, которые планируется разместить на орбите на высоте около 1160 километров. К концу 2025 года SSST планирует запустить 648 спутников. Всего G60 Starlink должна насчитывать более 14 тысяч аппаратов.