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Обнародованы подробности пятых летных испытаний Starship

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: в ходе последних испытаний SpaceX чуть не потеряла ступень Starship

В ходе последних — пятых — летных испытаний компания SpaceX чуть не потеряла ускоритель Super Heavy, то есть первую ступень многоразовой транспортной системы Starship. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание ссылается на опубликованный в сети X главой SpaceX пост, в котором имеется запись разговора нескольких человек, наблюдавших за ходом испытаний. В ней можно можно услышать, как один из сотрудников компании заявил о проблеме с приземляющимся Super Heavy, в одном из двигателей которого не увеличилось давление. «Мы были в секунде от того, чтобы споткнуться, прекратить полет и заставить ракету врезаться в землю», — заявил он.

По его словам, компания разработала множество условий для аварийного завершения летных испытаний, часть из которых не была достаточно хорошо обоснована.

В ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship, состоявшихся 13 октября, удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.

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Компании
SpaceX
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