Войти
Lenta.ru

Названы необходимые качества снайперской винтовки

81
0
0
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости.

Полковник Юрьев: для армейской снайперской винтовки важна надежность

Снайперская винтовка для армейских подразделений должна быть не только точной, но и надежной. Необходимые качества оружия назвал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев в беседе с «Известиями».

«На фронте оружие эксплуатируется в тяжелейших погодных, климатических условиях, оно постоянно подвержено механическому воздействию: при перемещении его бьют о грунт, технику. Важно, чтобы новая винтовка, пусть и точная, не оказалась капризной», — сказал он.

По мнению эксперта, высокие требования к обслуживанию допустимы при использовании высокоточных винтовок в антитеррористических подразделениях. В этих условиях оружие не подвергается регулярному воздействию.

Ранее в октябре стало известно, что новую винтовку ZOV компании Lobaev Arms представили на выставке ORELEXPO в Москве. Оружие под патрон калибра 7,62 на 51 миллиметр построено на базе решений полуавтоматических винтовок семейства Colt AR-15.

В сентябре в концерне «Калашников» сообщили, что производство снайперских винтовок Драгунова (СВД) нарастят в разы. Выпущенное 60 лет назад оружие остается эффективным средством для поражения целей на дальностях до километра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
AR-15
СВД
Система поражения "Ратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.10 01:18
  • 1
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"
  • 28.10 00:24
  • 3
Ответ на "Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»"
  • 28.10 00:08
  • 5275
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 18:43
  • 5
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 26.10 19:27
  • 2
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 1.
  • 26.10 17:16
  • 679
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.10 13:46
  • 19
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 25.10 22:27
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 3. Крымская война.
  • 25.10 20:49
  • 0
Об агрессии против Московского Царства/РИ/СССР/России - часть 2. ОВ 1812 г.
  • 25.10 19:25
  • 3
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 25.10 14:07
  • 1
Путин поздравил коллектив и ветеранов РКЦ "Прогресс" с 130-летием
  • 25.10 13:54
  • 3
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»