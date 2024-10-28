Названы необходимые качества снайперской винтовки

Полковник Юрьев: для армейской снайперской винтовки важна надежность

Снайперская винтовка для армейских подразделений должна быть не только точной, но и надежной. Необходимые качества оружия назвал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев в беседе с «Известиями».

«На фронте оружие эксплуатируется в тяжелейших погодных, климатических условиях, оно постоянно подвержено механическому воздействию: при перемещении его бьют о грунт, технику. Важно, чтобы новая винтовка, пусть и точная, не оказалась капризной», — сказал он.

По мнению эксперта, высокие требования к обслуживанию допустимы при использовании высокоточных винтовок в антитеррористических подразделениях. В этих условиях оружие не подвергается регулярному воздействию.

Ранее в октябре стало известно, что новую винтовку ZOV компании Lobaev Arms представили на выставке ORELEXPO в Москве. Оружие под патрон калибра 7,62 на 51 миллиметр построено на базе решений полуавтоматических винтовок семейства Colt AR-15.

В сентябре в концерне «Калашников» сообщили, что производство снайперских винтовок Драгунова (СВД) нарастят в разы. Выпущенное 60 лет назад оружие остается эффективным средством для поражения целей на дальностях до километра.