Поразительная точность: разработана новая снайперская винтовка

Она уже используется в зоне проведения специальной военной операции

Для российских снайперов разработана новая винтовка STM-308. Она задумана как более эффективный аналог проверенной временем штатной войсковой винтовки СВД и имеет перед ней ряд преимуществ. Например, новинка легче и позволяет уверено поражать цели на дальности до километра. Первые STM-308 уже используются в войсках: их поставляют туда небольшими партиями волонтеры. Эксперты считают, что новая винтовка не заменит СВД в армейских подразделениях, но будет востребована спецназовцами.

Особенности винтовки STM-308

Снайперская винтовка STM-308 выполнена в линейной компоновке. Это значит, что все механизмы в оружии расположены на одной линии.

— В СВД, например, линия поршня выше линии ствола, и от этого при стрельбе появляется сгибающий момент, — рассказал «Известиям» представитель компании-производителя «Союз-ТМ». — Здесь же возвратный механизм, затворная группа находятся на одном уровне. При выстреле из СВД винтовку подкидывает, и надо прицеливаться заново. С STM-308 ты можешь сразу увидеть попадание. При этом у нее меньшая масса, чем у СВД.

Новая винтовка имеет калибр .308 win (7,62*51) и позволяет снайперу работать на дистанции 800 м, а опытному специалисту — до 1 км.

Карабин STM-308 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Оружие снабжено регулируемым прикладом. Сверху установлена планка Пикатинни, благодаря чему винтовку можно оснастить самыми разными приспособлениями.

— На СВД у нас боковой кронштейн, на который мы можем поставить только один прицел, — рассказал представитель производителя. — Здесь мы можем поставить прицел и какую-нибудь предобъективную насадку — тепловизионную или ночного видения. Можем оснастить оружие сошками, рукояткой — всем, чем угодно. На стволе есть резьба, и можно поставить прибор бесшумной стрельбы либо эффективный дульный тормоз.

По словам производителей, партии STM-308 закупают для российских снайперов волонтеры. Военные, работающие с новым оружием в зоне специальной военной операции, отмечают его высокую точность.

Кучность стрельбы винтовки составляет меньше одной угловой минуты. Это значит, что на дистанции 100 м пуля попадает в круг диаметром 29 мм, на 200 м — 6 см, 300 м — 9 см и т.д.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Спецподразделения — это высокоточный инструмент, бойцы которых имеют свою военную специализацию, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Им нужно оружие, которое поможет решать конкретные, зачастую уникальные задачи, — отметил он. — Штатные армейские винтовки могут плохо подходить для ряда из них. Поэтому спецназовцы зачастую винтовки, снаряжение и амуницию подбирают под себя, под специфику своей работы. Им нужно высокоточное и удобное для конкретного бойца оружие. Новая винтовка — это плюс, так как становится больше вариантов при выборе оружия.

Эффективность оружия проверяется на фронте

Для армейской снайперской винтовки очень важна надежность, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Свою эффективность оружие лучше всего показывает в боевых условиях, — отметил эксперт. — Пусть винтовка и не попадает в пять копеек, но в ходе боя не дает сбоев — вот показатель. На фронте оружие эксплуатируется в тяжелейших погодных, климатических условиях, оно постоянно подвержено механическому воздействию: при перемещении его бьют о грунт, технику. Важно, чтобы новая винтовка, пусть и точная, не оказалась капризной. Оружие для антитеррористических групп — это одно. Там оно не подвергается постоянному воздействию. Армейское — другое. Оно не должно подвести в любых условиях.

Юрий Лямин отметил, что патроны калибра .308 win (7,62*51) используется странами НАТО, но это не должно стать проблемой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

— Высококлассные снайперы во всем мире предпочитают использовать нужное им оружие и на калибр никто не смотрит, — отметил он. — Снабжать небольшое подразделение нужными боеприпасами не составляет труда. Для снайперов есть специальные патроны, использование которых может повысить точность огня. Калибр играет роль при снабжении больших соединений, здесь же другая ситуация. Небольшие партии патронов можно ввозить и при санкциях, это не проблема. В других странах поступают так же, главное для спецподразделений — выполнение задачи. Бойцам же при выборе боевых инструментов предоставляют свободу, доверяясь их профессионализму, так как во главу угла поставлена эффективность.

Новая винтовка СВЧ уже в войсках

В ходе СВО снайперское оружие быстро совершенствуется, появляются его новые образцы. «Известия» писали, что в подразделения российской армии поступили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Ее начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Начиная с 2021-го некоторое количество СВЧ поступило в армию для опытной эксплуатации. На вооружение СВЧ поставили уже в ходе СВО — в мае 2023 года.

Масса винтовки Чукавина без магазина — 4,2 кг, длина с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм, дальность стрельбы — до 1 км. СВЧ оснащается регулируемыми сошками и прикладом. Кроме того, она получила механизм регулировки усилия спуска.

Ранее конструктор СВЧ Андрей Чукавин говорил, что его винтовка превосходит знаменитую СВД: в эргономике и кучности стрельбы она повысилась на 25–30%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Источник изображения: iz.ru

На винтовку устанавливается прибор малошумной стрельбы, который приглушает звук выстрела и гасит пламя, что не позволяет определить позицию стрелка.

СВЧ снабжена планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие весь спектр российских и зарубежных прицелов без конструктивных доработок.

Также «Известия» писали, что подразделения разведки и специального назначения будут полностью перевооружены на снайперские винтовки СВДМ. Они превосходят по характеристикам классическую винтовку Драгунова.

Она выполнена из современных материалов, имеет улучшенную эргономику и более высокую точность за счет утяжеленного ствола. Новинка обладает возможностью быстро менять компоновку — устанавливать разные прицелы, глушитель и дополнительное оборудование.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Андрей Федоров