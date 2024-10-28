Газета "Коммерсантъ" в материале Елены Черненко "Патронов много не бывает. Страны НАТО и их партнеры наращивают выпуск военной техники и боеприпасов" сообщает о выходе подготовленного Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) аналитического доклада "Производство основных систем вооружения в странах Запада до и после февраля 2022 г.".

Ведущие государства Запада и их союзники - США, страны ЕС, Израиль, Южная Корея и Япония - c 2022 года ускорили модернизацию оборонного потенциала и нарастили выпуск военной техники и боеприпасов. Основной причиной стало не только увеличение спроса со стороны собственных вооруженных сил, но и необходимость поддержки союзников, в первую очередь Украины. Это следует из нового аналитического доклада российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). При этом эксперты пришли к выводу, что на сегодняшний день "качество не способно полностью подменить собой количество", а потому главная задача западного оборонно-промышленного комплекса - дальнейшее наращивание объемов и темпов производства вооружений. Не отстает в этом и Россия.

24 октября 2024 года Центр анализа стратегий и технологий обнародовал аналитический доклад, посвященный производству основных систем вооружения в странах Запада до и после февраля 2022 года. "Ъ" заранее ознакомился с этим 80-страничным документом, в котором детально рассматриваются изменения, произошедшие после 2022 года, и выделяются основные направления роста и модернизации в оборонных секторах США, стран Европы, Израиля, Южной Кореи и Японии.

Ключевой вывод авторов доклада: "События 2022 года, в частности специальная военная операция России на Украине, наглядно продемонстрировали, что на сегодняшний момент качество не способно полностью подменить собой количество. Уровень потерь вооружения и военной техники в полномасштабном современном конфликте показал необходимость увеличения темпов производства основных систем вооружения". 2022 год, как отмечается в документе, стал "поворотным моментом", когда страны Запада начали масштабные инвестиции в расширение своих оборонных возможностей. Это не только ответ на вызовы современности, но и попытка создать задел на будущее.

Конфликт на Украине, как следует из отчета, привел к увеличению производства артиллерийских снарядов, противотанковых комплексов и систем ПВО в странах НАТО и их партнерах.

Параллельно с наращиванием объемов и темпов производства ведущие западные государства начали вкладывать значительные ресурсы в разработку новых систем вооружения, которые поступят на вооружение в ближайшие годы. В докладе подробно описывается ситуация с производством в западных странах таких категорий вооружений, как танки и боевые бронированные машины, средства поражения (ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и гранатометные выстрелы), артиллерийские системы, системы противовоздушной и противоракетной обороны, истребители и беспилотники.

Так, США, как сказано в докладе, сохраняют лидерство в производстве бронетехники и средств поражения, делая акцент на модернизации уже существующих систем, таких как танки M1A2 Abrams и бронетранспортеры Stryker. Крупные инвестиции направлены на расширение производственных мощностей боеприпасов и разработку новых систем вооружения. Ключевые компании - General Dynamics, BAE Systems (дочерняя структура одноименной британской транснациональной корпорации) и Oshkosh Defense - выполняют контракты по поставкам бронетехники и ракетных комплексов, а также инвестируют в создание новых танков и роботизированных систем.

Европейские страны активно увеличивают производство бронетехники и вооружения, заменяя устаревшие модели и восполняя потери, вызванные поставками на Украину.

Производственные возможности Европы ограничены нехваткой материалов и кадров, высокими ценами на энергию и зависимостью от долгосрочных госконтрактов.

Для решения этих проблем европейские предприятия расширяют мощности и инвестируют в модернизацию заводов, но их возможности все еще ограниченны. Многие страны вынуждены обращаться к иностранным производителям, особенно из США, для восполнения дефицита техники.

Как ранее подсчитали эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США за последние годы смогли нарастить свою долю рынка экспорта вооружений с 34% до 42%. Они поставляют вооружения в 107 государств - это намного больше, чем у любой другой страны-экспортера оружия (см. "Ъ" от 11 марта). В этом году государства ЕС приняли новую оборонно-промышленную стратегию, в которой, среди прочего, ставится цель закупать максимум вооружений и военной техники (а также комплектующих, материалов и прочего) внутри объединения. США были этим не очень довольны, о чем в эту среду вновь напомнила американский постпред при ООН Джулианна Смит. "Не уверена, что ограничение закупок в ЕС действительно поможет в кратчайшие сроки поддержать наших друзей на Украине или страны НАТО, которые испытывают острую нехватку вооружений",- заявила она Politico.

Как бы то ни было, особое внимание власти государств-членов ЕС сейчас уделяют наращиванию объемов и темпов производства снарядов к системам ствольной артиллерии. Основные производители - это британская компания BAE Systems, чешский холдинг Czechoslovak Group, норвежско-финская компания Nammo, французская группа Nexter, германская Rheinmetall.

Именно снаряды к системам ствольной артиллерии, как отмечается в докладе ЦАСТ, больше всего востребованы в ходе ведущихся на Украине боевых действий.

В течение двух лет производственные мощности европейских предприятий могут, по оценке ЦАСТ, двукратно возрасти (с 600 тыс. до 1,2 млн боеприпасов в год), но удовлетворить нужды вооруженных сил Украины им все равно будет трудно.

Южная Корея располагает значительными мощностями по производству артиллерийских боеприпасов, производя около 200 тыс. снарядов калибра 155 мм в год. Она поставила США 300 тыс. (по другим данным, 330 тыс.) 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, что, как отмечается в докладе, позволило Вашингтону отправить на Украину боеприпасов больше, чем все европейские страны вместе взятые. При этом власти Южной Кореи неоднократно подчеркивали, что непосредственно Киеву они вооружений не поставляют. (Во вторник южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщило, что страна может пересмотреть этот подход и начать снабжать Украину напрямую: в Сеуле, как следует из публикации, крайне недовольны наблюдающимся сближением России и Северной Кореи, особенно их сотрудничеством в военной сфере.)

Американские компании, как отмечается в докладе ЦАСТ, и сами планируют в ближайшие нарастить объемы производства боеприпасов. Однако одним из главных препятствий на этом пути является "отсутствие четкого рыночного сигнала".

"Компаниям сложно привлекать инвестиции в условиях неопределенности, часть менеджмента и аналитиков считает, что украинский конфликт может закончиться раньше, чем будут расширены производственные мощности, и инвестиции в их расширение будут потрачены впустую. Поэтому ведущие компании военно-промышленного комплекса США, а также гражданские компании, которые могут выйти на рынок, ждут четкого сигнала от Белого дома и Пентагона о долгосрочном увеличении объемов закупок",- констатируют эксперты. Этого же, как подчеркивается в докладе, ждут от своих правительств и европейские производители вооружений и военной техники.

Российские официальные лица ранее неоднократно критиковали западные страны за "накачивание Украины вооружениями". Так, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "поставки западного оружия Украине мешают урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в этот конфликт и являются игрой с огнем".

Что касается производства оружия в России, то, как рассказал президент Владимир Путин на недавней встрече с военными корреспондентами, по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза.

"А по наиболее востребованным направлениям - в десять раз. В десять раз! Некоторые предприятия промышленности работают в две смены, а многие - в три, практически и днем и ночью, и работают очень качественно",- уточнил он.

По словам Владимира Путина, с 2021 по 2023 год производство ракетно-артиллерийского вооружения выросло более чем в 22 раза, средств радиоэлектронной борьбы и разведки - в 15 раз, боеприпасов и средств поражения - в 14 раз, автомобилей - в семь раз, средств индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов - в четыре раза, бронетанкового вооружения - почти в 3,5 раза. "Это хороший темп, большой объем",- отметил глава государства.