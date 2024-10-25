Вышел новый доклад ЦАСТ о производстве основных систем вооружения в странах Запада

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) выпустил новый доклад, в котором представлен обзор ключевых изменений в оборонной промышленности США, Европы, Израиля, Южной Кореи и Японии после 2022 года. Ведущие страны Запада ускоряют темпы выпуска вооружения и военной техники, расширяют производственные мощности и вкладывают ресурсы в разработку новых систем, которые будут поступать на вооружение в ближайшие годы.

Краткий обзор

События 2022 г., в частности специальная военная операция России на Украине, наглядно продемонстрировали, что качество вооружения неспособно полностью подменить собой количество. Высокие потери военной техники в полномасштабном современном конфликте подтвердили необходимость увеличивать темпы производства основных систем вооружения. Ведущие государства Запада, такие как США, страны ЕС, Израиль, Южная Корея и Япония, ускорили модернизацию оборонного потенциала и нарастили выпуск военной техники и боеприпасов. Основной причиной стало не только увеличение спроса со стороны собственных вооруженных сил, но и необходимость поддержки союзников, в первую очередь Украины.

Конфликт выявил проблемы в снабжении стран НАТО, особенно артиллерийскими снарядами калибров 155 мм и 152 мм. В ответ страны ЕС и НАТО запустили программы поддержки оборонной промышленности и разработали долгосрочные стратегии по укреплению своих вооруженных сил; крупнейшие западные производители, такие как General Dynamics, BAE Systems, Rheinmetall и Hanwha Aerospace, расширили производственные мощности.

Особое внимание уделяется модернизации уже существующих платформ - таких как танки M1 Abrams в США и Merkava в Израиле - в рамках программ по увеличению их боевой эффективности и интеграции новейших технологий. Одновременно происходит разработка новых боевых систем, которые должны поступить на вооружение в начале 2030-х гг.

Таким образом, 2022 г. стал поворотным моментом, когда страны Запада начали масштабные инвестиции в расширение своих оборонных возможностей. Это не только ответ на вызовы современности, но и попытка создать задел на будущее, готовясь к потенциальным конфликтам и непредсказуемым изменениям в глобальной системе безопасности.

Основные положения

Документ представляет собой детальный анализ состояния и тенденций производства ключевых систем вооружения в странах Запада. В нем рассматриваются изменения, произошедшие после 2022 г., и выделяются основные направления роста и модернизации в оборонных секторах США, Израиля, стран Европы, Южной Кореи и Японии.

Конфликт на Украине привел к увеличению производства артиллерийских снарядов, противотанковых комплексов и систем ПВО в странах НАТО и их партнерах. Ведущие западные государства вкладывают значительные ресурсы в разработку но- вых систем вооружения, которые поступят на вооружение в ближайшие годы.

США сохраняют лидерство в производстве бронетехники и средств поражения, делая акцент на модернизации уже существующих систем, таких как танки M1A2 Abrams и бронетранспортеры Stryker. Крупные инвестиции направлены на расширение производственных мощностей боеприпасов и разработку новых систем вооружения. Ключевые компании - General Dynamics, BAE Systems и Oshkosh Defense - выполняют контракты по поставкам бронетехники и ракетных комплексов, а также инвестируют в создание новых танков и роботизированных систем.

Европейские страны активно увеличивают производство бронетехники и воору- жения, заменяя устаревшие модели и восполняя потери, вызванные поставками на Украину. Производственные возможности Европы ограничены нехваткой мате- риалов, высокими ценами на энергию и зависимостью от долгосрочных контрактов.

Для решения этих проблем европейские предприятия расширяют мощности и инвестируют в модернизацию заводов, но их возможности все еще ограниченны. Многие страны вынуждены обращаться к иностранным производителям, особенно из США, для восполнения дефицита техники.

Израиль делает ставку на собственные разработки - танки Merkava и бронетранспортеры Namer и Eitan, но остается зависим от внешних поставок корпусов, двигателей и боеприпасов из США.

Южная Корея показывает быстрые темпы роста производства вооружения, особенно 155-мм самоходных гаубиц K9 и танков K2, активно увеличивая экспорт, включая контракты с Польшей и другими странами.

Южнокорейская продукция привлекательна потенциальным получателям в силу высокого качества, сравнительно низкой стоимости и быстрого выполнения заказов.

Японская оборонная промышленность развивается сравнительно медленно. Танки и боевые машины производятся в небольших объемах из-за особенностей оборонной политики страны. Отсутствуют компа- нии, которые занимаются исключительно продукцией военного назначения - ее доля в обороте крупнейших производителей занимает меньше 20 %. Япония все еще отдает приоритет производству вооружения и военной техники для защиты собственных границ, а не созданию экспортоориентированной оборонно-промышленной системы.

Скачать доклад