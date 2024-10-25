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Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard

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Фото: Blue Origin LLC
Фото: Blue Origin LLC.

Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard

Компания Blue Origin впервые испытала второй пилотируемый корабль New Shepard. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Беспилотная миссия NS-27 стартовала с пусковой площадки Blue Origin 1 в Западном Техасе. Ракета достигла высоты 102,3 километра над уровнем моря. О том, на какую высоту поднялась капсула, не сообщается.

В Blue Origin заявили, что испытания впервые отправившихся в полет ускорителя и капсулы прошли штатно.

В июле газета Mint сообщила, что Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос.

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Индия
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