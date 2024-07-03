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США отправят в космос второго астронавта из Индии

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Фото: Ivan Pierre Aguirre / Reuters
Фото: Ivan Pierre Aguirre / Reuters.

Mint: Индия и компания SERA из США отправят астронавта в космос

Индия и американская компания Space Exploration and Research Agency (SERA), партнером которой выступает корпорация Blue Origin из США, заключили соглашение на отправку второго индийского астронавта в космос. Об этом сообщает газета Mint.

Стоимость полета одного астронавта составляет 2,5 миллиона долларов. За эти средства он вместе с еще пятью астронавтами на суборбитальном корабле New Shepard поднимется на высоту более 100 километров. Общая продолжительность космического полета составит 11 минут.

Отбор кандидатов на полет продлится не более полугода. Сроки реализации миссии — ближайшие несколько лет.

Ранее глава Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх заявил, что первый пилотируемый полет перспективного индийского корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

В июне газета Vanguard сообщила, что Нигерия и SERA заключили соглашение на отправку первого африканского астронавта в космос.

Первым индийским астронавтом стал Ракеш Шарма, который отправился в космос в апреле 1984 года на корабле Союз Т-11 вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым.

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Страны
Индия
Нигерия
США
Компании
Blue Origin
ISRO
Проекты
Союз ПКК
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