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Назван срок защиты техпроекта российской «бумажной ракеты»

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Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com
Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com.

«Прогресс»: техпроект ракеты «Амур-СПГ» планируется завершить до июля 2025 года

Технический проект российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», которую в США назвали бумажной, планируется завершить до июля 2025 года. Соответствующий срок в интервью ТАСС обозначил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, проектирование носителя идет в соответствии с ранее утвержденным графиком. В частности, в настоящее время идет третий — завершающий — этап проектирования. «Третий этап — основной. На этом этапе завершается техническое проектирование в целом. Согласно условиям государственного контракта, этот этап планируется закрыть во втором квартале 2025 года», — сказал руководитель.

Он добавил, что опытно-конструкторские работы по созданию носителя начнутся только после утверждения технических решений заказчиком, который пока никаких сроков по началу и концу работ не установил. Баранов заметил, что сейчас идет поиск площадки для начала испытаний экспериментального образца многоразовой первой ступени перспективной ракеты среднего класса.

Ранее первый замглавы РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов заявил, что ракета «Амур-СПГ» уже «вовсю разрабатывается».

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.

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Россия
США
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SpaceX
ЦСКБ-Прогресс
Персоны
Илон Маск
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